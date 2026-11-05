بندرعباس میزبان آیین تشییع ۱۷ شهید گمنام در ۲۲ آبان

گروه استان‌ها - فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان از تشییع و تدفین پیکر مطهر ۱۷ شهید گمنام همزمان با ایام فاطمیه در استان خبرداد و گفت: مراسم استقبال از پیکر این شهدا شنبه ۱۶ آبان‌ماه در امامزاده سیدمحمد(ع) شهرستان حاجی‌آباد آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، سردار «حسن صنعتکاران» فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان اظهار کرد: پس از مراسم استقبال، پیکر مطهر شهدا برای برگزاری آیین وداع به دیگر شهرستان‌های استان منتقل می‌شود تا مردم مناطق مختلف هرمزگان با این شهدا وداع کنند.

وی افزود: مراسم تشییع پیکر شهدا همزمان با سراسر کشور، روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه و مصادف با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، در شهر بندرعباس برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان ادامه داد: پس از تشییع، پیکر مطهر این شهدا در شهرستان‌ها و مناطق بندرعباس، میناب، رودان، بندرخمیر، قشم، جاسک، سیریک، حاجی‌آباد، بشاگرد و کیش به خاک سپرده می‌شود.