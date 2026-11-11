اشتغال و معیشت مردم جزیره باید در اولویت باشد

گروه استان‌ها - آئین معارفه حجت‌الاسلام والمسلمین علی نجاتی‌زاده به عنوان امام جمعه جدید جزیره هرمز با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان برگزار شد؛ مراسمی که در آن، علاوه بر تبیین جایگاه نهاد امامت جمعه، بر ضرورت رسیدگی جدی به مشکلات معیشتی، اشتغال و زیرساخت‌های این جزیره تأکید شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس در این مراسم با اشاره به جایگاه نهاد امامت جمعه اظهار کرد: نهاد امامت جمعه از یک سو به مردم متصل است و زبان گویای آنان محسوب می‌شود و از سوی دیگر، بازوی جهاد تبیین ولی امر مسلمین است.

وی با بیان اینکه مشروعیت نهاد نماز جمعه از ولی امر مسلمین سرچشمه می‌گیرد، افزود: امامان جمعه وظیفه دارند دیدگاه‌ها، اهداف و مطالبات رهبر معظم انقلاب را در جامعه اسلامی تبیین و برای تحقق آن‌ها تلاش کنند.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با اشاره به مسئولیت امامان جمعه در قبال دولت‌ها تصریح کرد: امامان جمعه در همه دوره‌ها پشتیبان دولت‌ها بوده‌اند و امروز نیز باید در کنار دولت باشند؛ با این حال، نقد منصفانه با هدف کمک به دولت و دستگاه‌های اجرایی یک وظیفه است، اما نقد تخریبی به مصلحت نظام نیست.

عبادی‌زاده در ادامه با تأکید بر جایگاه راهبردی جزیره هرمز گفت: این جزیره پیشانی اصلی دفاع مقدس و خط مقدم دفاع از انقلاب بوده و مردم آن در دوران دفاع مقدس و عرصه‌های اجتماعی همواره نقش‌آفرین و افتخارآفرین بوده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از مردم هرمز، رسیدگی به مشکلات فوری این جزیره را خواستار شد و بیان کرد: مسائلی همچون تأمین بنزین، اشتغال و معیشت مردم باید با جدیت از سوی مسئولان پیگیری شود.

امام جمعه بندرعباس با اشاره به سفر شهید آیت‌الله رئیسی به جزیره هرمز خاطرنشان کرد: در آن سفر، اشتغال و مسکن به عنوان دو مسئله مهم مردم جزیره مطرح شد و دستور پیگیری آن‌ها صادر شد.

عبادی‌زاده با بیان اینکه گردشگری به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده اشتغال پایدار در هرمز باشد، افزود: گردشگری می‌تواند به اقتصاد جزیره کمک کند، اما شغل پایداری نیست و با بروز کوچک‌ترین بحران‌ها آسیب می‌بیند؛ از این رو، باید برای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و تقویت زیرساخت‌های معیشتی جزیره چاره‌اندیشی اساسی شود.

در پایان این مراسم، ضمن قدردانی از خدمات حجت‌الاسلام والمسلمین رستاخیز، امام جمعه پیشین جزیره هرمز، حجت‌الاسلام والمسلمین علی نجاتی‌زاده به عنوان امام جمعه جدید این جزیره معرفی شد.