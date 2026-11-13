مطالبه امام جمعه بندرعباس از دولت برای بهبود معیشت نیروهای مسلح

گروه استان‌ها - امام جمعه بندرعباس با تأکید بر ضرورت توجه ویژه دولت به معیشت نیروهای مسلح افزود: رزمنده‌ای که جان خود را برای دفاع از کشور در طبق اخلاص گذاشته است، نباید در تأمین نیازهای معیشتی و رفاهی خود با مشکلات جدی مواجه باشد. انتظار می‌رود دولت با بررسی دقیق وضعیت حقوق و مزایای این قشر فداکار، اقدامات مؤثری برای بهبود شرایط زندگی آنان انجام دهد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، «آیت‌الله محمد عبادی‌زاده» نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان در خطبه‌های نماز جمعه امروز بندرعباس با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های کتابخانه‌ای هرمزگان اظهار کرد: در حال حاضر ۳۱ شهر استان فاقد کتابخانه هستند و این وضعیت با نیازهای فرهنگی و جمعیت جوان هرمزگان تناسب ندارد؛ ازاین‌رو توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای و فراهم‌سازی زمینه دسترسی عادلانه مردم به منابع مطالعاتی باید با جدیت بیشتری در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

مشارکت کتابخوانی در هرمزگان تنها ۲ تا ۳ درصد است

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با اشاره به هدف‌گذاری‌های صورت‌گرفته در سند ملی حوزه کتاب و کتابخوانی بیان کرد: بر اساس این سند، میزان عضویت و مشارکت مردم در حوزه کتابخوانی باید به ۳۵ درصد جمعیت کشور برسد، اما آمارهای موجود در هرمزگان حدود ۲ تا ۳ درصد است که نشان‌دهنده فاصله قابل توجه استان با وضعیت مطلوب است.

عبادی‌زاده با تأکید بر ضرورت تقویت سرانه کتاب و فضای کتابخانه‌ای استان تصریح کرد: بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده، باید به ازای هر نفر چهار جلد کتاب و به ازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، هشت مترمربع فضای کتابخانه‌ای فراهم باشد؛ درحالی‌که وضعیت موجود با این اهداف فاصله زیادی دارد و دستگاه‌های مسئول باید برای جبران این عقب‌ماندگی برنامه‌ریزی کنند.

وی همچنین از طولانی شدن روند تکمیل یکی از پروژه‌های کتابخانه‌ای استان انتقاد کرد و افزود: پروژه‌ای که حدود هفت تا هشت سال از آغاز آن می‌گذرد، نباید همچنان ناتمام باقی بماند؛ چنین زیرساخت‌هایی باید هرچه سریع‌تر تکمیل و در اختیار جوانان و علاقه‌مندان به مطالعه قرار گیرند.

پیشنهاد وقف یک میلیون جلد کتاب برای هرمزگان

امام جمعه بندرعباس با پیشنهاد گسترش فرهنگ وقف کتاب، مشارکت عمومی را یکی از راهکارهای تقویت منابع مطالعاتی استان دانست و عنوان کرد: اگر حتی نیمی از جمعیت حدود دو میلیون نفری هرمزگان، هر کدام یک جلد کتاب برای استفاده عمومی وقف کنند، یک میلیون جلد کتاب به ظرفیت مطالعاتی استان افزوده خواهد شد؛ اقدامی که با مشارکت مردم و هزینه‌ای اندک می‌تواند آثار فرهنگی قابل توجهی به همراه داشته باشد.

وی همچنین بر ضرورت توسعه کتابخانه‌های سیار و الکترونیکی تأکید کرد و گفت: اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان باید راه‌اندازی و گسترش کتابخانه‌های سیار، به‌ویژه در مناطق فاقد کتابخانه، را جدی بگیرد.

عبادی‌زاده با اشاره به ظرفیت فناوری‌های نوین در گسترش دسترسی به منابع علمی افزود: باید زمینه دسترسی پژوهشگران، محققان و علاقه‌مندان به منابع علمی و کتابخانه‌های معتبر جهان نیز فراهم شود تا محدودیت‌های جغرافیایی مانع بهره‌مندی مردم از امکانات مطالعاتی و پژوهشی نشود.

وضعیت حقوق و معیشت نیروهای مسلح قابل قبول نیست

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از پایین بودن سطح حقوق و دریافتی کارکنان نیروهای مسلح اظهار کرد: نیروهای مسلح و رزمندگان ما در شرایطی مسئولیت دفاع از امنیت و استقلال کشور را بر عهده دارند که سطح حقوق و دریافتی بسیاری از آنان در مقایسه با کارکنان برخی دستگاه‌های دیگر پایین است و این وضعیت قابل قبول نیست.

وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه دولت به معیشت نیروهای مسلح افزود: رزمنده‌ای که جان خود را برای دفاع از کشور در طبق اخلاص گذاشته است، نباید در تأمین نیازهای معیشتی و رفاهی خود با مشکلات جدی مواجه باشد. انتظار می‌رود دولت با بررسی دقیق وضعیت حقوق و مزایای این قشر فداکار، اقدامات مؤثری برای بهبود شرایط زندگی آنان انجام دهد.

عبادی‌زاده با اشاره به طرح این موضوع در دیدارها و گفت‌وگوهای خود با فرماندهان ارشد نیروهای مسلح، از جمله شهید نصیرزاده، تصریح کرد: موضوع پایین بودن حقوق نیروهای مسلح و ضرورت اصلاح وضعیت معیشتی آنان را بارها به مسئولان مربوطه منتقل کرده‌ایم و امیدواریم با تدابیر فرماندهی کل قوا و اقدامات دولت، شرایط زندگی این عزیزان بهبود پیدا کند.

شهدا میزبان حقیقی ملت ایران هستند

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان در ادامه با اشاره به تشییع پیکرهای مطهر شهدا در بندرعباس اظهار کرد: شهدا مهمان ما نیستند، بلکه میزبان حقیقی ملت ایران هستند و امروز ما بر سر سفره معنوی ایثار و فداکاری آنان نشسته‌ایم.

وی با بیان اینکه پیکرهای مطهر شهدا پس از سال‌ها به آغوش ملت بازگشته‌اند، تصریح کرد: هر یک از این پیکرهای مطهر، پرچم عزت و نشانه افتخار ملت ایران هستند و حضور آنان در میان مردم، یادآور فداکاری‌هایی است که برای حفظ استقلال، امنیت و سربلندی کشور صورت گرفته است.