بندرلنگه میزبان شهید گمنام عملیات کربلای ۵ شد
گروه استانها - پیکر مطهر شهید گمنام عملیات کربلای ۵ با حضور مسئولان، خانوادههای شهدا و اقشار مختلف مردم در بندرلنگه تشییع شد؛ آیینی که مردم این شهرستان در آن با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، یاد و خاطره حماسهآفرینان دفاع مقدس را گرامی داشتند.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، پیکر مطهر شهید گمنام دوران دفاع مقدس، از شهدای عملیات کربلای ۵، با حضور مسئولان، خانوادههای معظم شهدا و اقشار مختلف مردم در شهرستان بندرلنگه تشییع شد.
مردم شهیدپرور بندرلنگه با حضور در مسیر تشییع، پیکر این شهید والامقام را بر دستان خود همراهی کردند و با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بار دیگر وفاداری خود به آرمانهای رزمندگان دوران دفاع مقدس را به نمایش گذاشتند.
عملیات کربلای ۵ از مهمترین و سرنوشتسازترین عملیاتهای دوران دفاع مقدس بود که در دیماه سال ۱۳۶۵ در منطقه شلمچه انجام شد و شمار زیادی از رزمندگان ایرانی در جریان این عملیات به شهادت رسیدند.
تشییع پیکر این شهید گمنام در بندرلنگه، فرصتی برای زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و پاسداشت ایثار و فداکاری رزمندگانی بود که برخی از آنان همچنان گمنام و دور از زادگاه خود آرمیدهاند.
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