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بندرلنگه میزبان شهید گمنام عملیات کربلای ۵ شد

گروه استان‌ها - پیکر مطهر شهید گمنام عملیات کربلای ۵ با حضور مسئولان، خانواده‌های شهدا و اقشار مختلف مردم در بندرلنگه تشییع شد؛ آیینی که مردم این شهرستان در آن با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، یاد و خاطره حماسه‌آفرینان دفاع مقدس را گرامی داشتند.

کد خبر: 4201266تاریخ انتشار: 36 بازدید۰

شهید گمنام

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، پیکر مطهر شهید گمنام دوران دفاع مقدس، از شهدای عملیات کربلای ۵، با حضور مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم در شهرستان بندرلنگه تشییع شد.

مردم شهیدپرور بندرلنگه با حضور در مسیر تشییع، پیکر این شهید والامقام را بر دستان خود همراهی کردند و با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بار دیگر وفاداری خود به آرمان‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس را به نمایش گذاشتند.

عملیات کربلای ۵ از مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین عملیات‌های دوران دفاع مقدس بود که در دی‌ماه سال ۱۳۶۵ در منطقه شلمچه انجام شد و شمار زیادی از رزمندگان ایرانی در جریان این عملیات به شهادت رسیدند.

تشییع پیکر این شهید گمنام در بندرلنگه، فرصتی برای زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و پاسداشت ایثار و فداکاری رزمندگانی بود که برخی از آنان همچنان گمنام و دور از زادگاه خود آرمیده‌اند.

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برچسب ها

دفاع مقدسشهید گمنامبندرلنگه

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