مطالبات انباشتهشده غرب هرمزگان در حوزه صیادی و تجارت تعیین تکلیف شود
گروه استانها - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف مشکلات دیرینه مناطق غربی استان، خواستار پیگیری مؤثر مسائل صیادان و موانع مرتبط با مرزها، رویههای تجاری و ملوانی شد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، نشست شورای اجتماعی شهرستانهای غرب هرمزگان به ریاست احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و با حضور مدیران استانی، فرمانداران شهرستانهای پارسیان، بندرلنگه و بستک و جمعی از مسئولان اجرایی، به میزبانی فرمانداری پارسیان برگزار شد.
نفیسی در این نشست با اشاره به شتاب تحولات اجتماعی و پیچیدگی مسائل جامعه، بر ضرورت بازنگری در شیوههای مدیریت و حرکت به سمت الگوهای نوین حکمرانی تأکید کرد.
وی توانمندسازی مردم را از محورهای اصلی سیاستگذاری اجتماعی برشمرد و اظهار کرد: اقدامات اجتماعی نباید صرفاً به فقرزدایی و ارائه حمایتهای مقطعی محدود شود، بلکه باید زمینه حضور فعال، بانشاط و اثرگذار مردم در عرصههای مختلف جامعه فراهم شود.
معاون استاندار هرمزگان، حکمرانی دادهمحور و شناخت دقیق مسائل و نیازهای محلات را از الزامات مدیریت اثربخش دانست و افزود: تصمیمگیریها باید بر اساس اطلاعات واقعی، شناخت ریشهای مشکلات و اولویتبندی نیازهای جامعه انجام شود.
نفیسی با تأکید بر ضرورت تقویت مدیریت محلهمحور، بهرهگیری از ظرفیت معتمدان، جوانان، فعالان اجتماعی و فرهنگی و تشکلهای مردمی را ضروری دانست و تصریح کرد: مردم باید از جایگاه دریافتکنندگان خدمات فراتر رفته و در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری مشارکت واقعی داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت عبور از راهکارهای موقت، تعیین تکلیف مسائل دیرینه و مطالبات انباشتهشده را ضروری دانست و با اشاره به مشکلات حوزه فعالیت صیادان و مسائل مرتبط با مرزها و رویههای تجاری و ملوانی، خواستار استفاده از ظرفیتهای قانونی برای رفع موانع و ساماندهی این حوزهها شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان همچنین با قدردانی از اقدامات فرمانداران شهرستانهای پارسیان، بندرلنگه و بستک در حوزه اجتماعی و فرهنگی، از تلاشهای انجامشده و میزبانی احسان سالمی، فرماندار پارسیان، برای برگزاری این نشست تقدیر کرد.
نفیسی تحقق حکمرانی نوین را مستلزم همافزایی و مسئولیتپذیری مشترک مدیران، فرمانداران، بخشداران و دستگاههای اجرایی دانست و بر ضرورت تقویت هماهنگیها برای پیشبرد برنامههای اجتماعی تأکید کرد.
در ادامه این نشست، سپیده جوادی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان، گزارشی از اقدامات و برنامههای انجامشده در حوزه اجتماعی و فرهنگی استان طی ششماهه گذشته ارائه کرد.
همچنین فرمانداران شهرستانهای غرب هرمزگان به تشریح ظرفیتها، اقدامات و چالشهای اجتماعی و فرهنگی مناطق خود پرداختند و راهکارهای تقویت مشارکت مردمی و ارتقای سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
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