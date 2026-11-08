کوروش زارعی هنرمند تئاتر هرمزگانی درگذشت

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان ، کوروش زارعی هنرمند باسابقه تئاتر، سینما و تلویزیون دقایقی قبل به دلیل بیماری در منزل شخصی‌اش درگذشت.

محمدرضا باقری مدیر روابط عمومی حوزه هنری با اعلام این خبر عنوان کرد: کوروش زارعی بازیگر، کارگردان و چهره پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون امروز یکشنبه ۱۷ ابان پس از یک دوره بیماری درگذشت.

وی اضافه کرد: او در پی عوارض بیماری که طی یکی دو سال گذشته به آن مبتلا بود درگذشت و جزییات تشییع پیکر این هنرمند فقید به زودی اعلام خواهد شد.

کوروش زارعی متولد سال ۱۳۵۱ در شهرستان میناب بود و از ۱۳ سالگی فعالیت خود را در عرصه تئاتر آغاز کرد،

زارعی پس از دریافت مدرک کارشناسی رشته هنر‌های نمایشی فعالیت حرفه‌ای خود را در عرصه تئاتر دنبال کرد و در سال ۱۳۸۱ با حضور در مجموعه تلویزیونی غروب بی‌پایان به کارگردانی جواد افشار وارد قاب تلویزیون شد؛ وی دو سال بعد با ایفای نقش لاوی، برادر بزرگ حضرت یوسف (ع) ، در سریال یوسف پیامبر به کارگردانی فرج‌الله سلحشور، بیش از پیش در میان مخاطبان شناخته شد.

فرخنده جلالی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با اشاره به کارنامه هنری این هنرمند مینابی ایفای نقش در فیلم‌های روز رستاخیز و امپراطور جهنم و مجموعه‌های تلویزیونی آنام، کیمیا و مختارنامه را از جمله سوابق بازیگری او برشمرد.

زارعی همچنین کارگردانی نمایش‌هایی همچون کانال کمیل، فیروزه که می‌خواند، شب مویه‌ها، زنان مهتابی مرد آفتابی، بانوی بی‌نشان، ماه معصوم و راکب را در کارنامه خود داشت و در نمایش‌های خاک سبز، شام غریبان، غمنامه فرات، خورشید کاروان، بر دار شدن حسین‌بن‌منصور حلاج، مرگ در ساعت مرغابی، مسافران مرو، دکتر استوکمان و رویا‌های خلیج فارس نیز به ایفای نقش پرداخت.

نمایش آینه به کارگردانی کوروش زارعی در سال ۲۰۰۰ میلادی در فستیوال جاده ابریشم آلمان روی صحنه رفت و با استقبال مخاطبان و تقدیر هنرمندان آلمانی روبه‌رو شد؛ تجربه‌ای بین‌المللی که از بخش‌های قابل توجه کارنامه هنری او به شمار می‌رود.

مدیریت مرکز هنر‌های نمایشی حوزه هنری، مسئولیت هدایت و راهبری واحد هنر‌های نمایشی حوزه هنری استان تهران، مسئولیت واحد کارشناسی دفتر مرکزی نمایش بچه‌های مسجد، عضویت در انجمن بازیگران و کارگردانان خانه تئاتر، دبیری چهل‌ویکمین جشنواره تئاتر فجر و دبیری دهمین همایش تئاتر پیاده‌روی اربعین با عنوان روایت راهیان از دیگر مسئولیت‌ها و سوابق حرفه‌ای زارعی بود. او همچنین داوری بخش افق مقاومت بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت را بر عهده داشت.

این هنرمند مینابی در ماه‌های اخیر نیز مشغول ساخت تله‌تئاتری با موضوع شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب بود؛ اثری که قرار بود روایتگر بخشی از مظلومیت و ایثار دانش‌آموزان شهید زادگاهش باشد.

درگذشت کوروش زارعی یادآور کارنامه هنرمندی است که مسیر فعالیت حرفه‌ای خود را از تئاتر میناب آغاز کرد و در عرصه ملی و بین‌المللی هنر‌های نمایشی به فعالیت پرداخت.