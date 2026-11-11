فرصت طلایی توسعه میناب باید به برنامهای عملیاتی تبدیل شود
گروه استانها - فرماندار ویژه میناب با تأکید بر ضرورت همافزایی ظرفیتهای مدیریتی و نخبگانی شهرستان، تدوین برنامه عملیاتی جهش میناب را فرصتی برای شتاببخشی به توسعه و پیگیری طرحهای راهبردی این شهرستان دانست.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، نشست توسعه راهبردی شهرستان میناب با حضور «محمد رادمهر» ، معاون استاندار و فرماندار ویژه میناب، «عباس مرادی» مشاور عالی استاندارهرمزگان، معاونان فرمانداری، جمعی از نخبگان، صاحبنظران و اعضای شورای اداری شهرستان برگزار شد.
محمد رادمهر معاون استاندار و فرماندار ویژه میناب با تأکید بر ضرورت همافزایی مسئولان، نخبگان و صاحبنظران، گفت: با توجه به دستور رئیسجمهور و ظرفیتهای ارزشمند میناب، فرصت مناسبی برای شتاببخشی به توسعه شهرستان فراهم شده است.
وی با اشاره به تدوین طرح توسعه میناب به همت مرادی، مشاور عالی استاندار، اظهار داشت: پیشنهادهای صاحبنظران پس از جمعبندی و بازبینی با حضور استاندار هرمزگان، برای بررسی در سطح ملی ارسال خواهد شد.
فرماندار ویژه میناب افزود: با مشارکت ۲۲ دستگاه اجرایی و وزارتخانه، پیگیری مراحل تصویب طرح در دولت و مجلس و پیشبینی ردیف بودجه برای اجرای برنامههای توسعهای شهرستان در دستور کار قرار دارد.
رادمهر در پایان بر ضرورت مشارکت همه ظرفیتهای انسانی، مدیریتی و نخبگانی شهرستان برای استفاده حداکثری از این فرصت و تحقق توسعه پایدار میناب تأکید کرد.
مشاور عالی استاندار هرمزگان در این نشست طرح توسعه و برنامه عملیاتی جهش میناب را بصورت کامل تشریح نمود.
حاضرین نیز پیشنهادات و برنامههای خود نیز ارائه نمودند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.