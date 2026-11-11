گروه استان‌ها - فرماندار ویژه میناب با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های مدیریتی و نخبگانی شهرستان، تدوین برنامه عملیاتی جهش میناب را فرصتی برای شتاب‌بخشی به توسعه و پیگیری طرح‌های راهبردی این شهرستان دانست.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، نشست توسعه راهبردی شهرستان میناب با حضور «محمد رادمهر» ، معاون استاندار و فرماندار ویژه میناب، «عباس مرادی» مشاور عالی استاندارهرمزگان، معاونان فرمانداری، جمعی از نخبگان، صاحب‌نظران و اعضای شورای اداری شهرستان برگزار شد.

محمد رادمهر معاون استاندار و فرماندار ویژه میناب با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی مسئولان، نخبگان و صاحب‌نظران، گفت: با توجه به دستور رئیس‌جمهور و ظرفیت‌های ارزشمند میناب، فرصت مناسبی برای شتاب‌بخشی به توسعه شهرستان فراهم شده است.

وی با اشاره به تدوین طرح توسعه میناب به همت مرادی، مشاور عالی استاندار، اظهار داشت: پیشنهادهای صاحب‌نظران پس از جمع‌بندی و بازبینی با حضور استاندار هرمزگان، برای بررسی در سطح ملی ارسال خواهد شد.

فرماندار ویژه میناب افزود: با مشارکت ۲۲ دستگاه اجرایی و وزارتخانه، پیگیری مراحل تصویب طرح در دولت و مجلس و پیش‌بینی ردیف بودجه برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان در دستور کار قرار دارد.

رادمهر در پایان بر ضرورت مشارکت همه ظرفیت‌های انسانی، مدیریتی و نخبگانی شهرستان برای استفاده حداکثری از این فرصت و تحقق توسعه پایدار میناب تأکید کرد.

مشاور عالی استاندار هرمزگان در این نشست طرح توسعه و برنامه عملیاتی جهش میناب را بصورت کامل تشریح نمود.

حاضرین نیز پیشنهادات و برنامه‌های خود نیز ارائه نمودند.