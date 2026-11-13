گروه استان‌ها - قائم‌پناه از اختصاص سهمیه جبرانی به گروه‌های آسیب‌دیده از محدودیت سوخت خبر داد و مدیران نفتی نیز از دو برابر شدن جایگاه‌های عرضه بنزین سوپر، ساماندهی سهمیه مصرف‌کنندگان واقعی و تأمین سوخت خودروهای فعال در جزایر خبر دادند.

سهمیه جبرانی سوخت برای صیادان، معلمان و کادر درمان هرمزگان؛ وعده رفع مشکلات تا یک هفته آینده

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان ، در پی افزایش مطالبات عمومی درباره وضعیت تأمین و توزیع سوخت در هرمزگان، معاون اجرایی رئیس‌جمهور از اختصاص سهمیه جبرانی برای گروه‌هایی از جمله صیادان، معلمان و نیروهای درمانی خبر داد؛ هم‌زمان مسئولان وزارت نفت نیز از مجموعه‌ای از تصمیمات جدید برای ساماندهی سهمیه‌ها، تسهیل دسترسی به سوخت و افزایش ظرفیت عرضه فرآورده‌های نفتی در استان خبر داده‌اند.

محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در نشست با مدیران ارشد استان هرمزگان با اشاره به مأموریت خود برای بررسی مشکلات سوخت استان به دستور رئیس‌جمهور اظهار کرد: برای رفع مشکلات سوخت صیادان، معلمان و نیروهای درمانی، سهمیه جبرانی اختصاص خواهد یافت و مسائل موجود حداکثر تا یک هفته آینده پیگیری و برطرف می‌شود.

وی با اشاره به اجرای طرح ساماندهی مصرف بنزین در ۱۱ استان کشور، بر ضرورت مدیریت مصرف سوخت و مقابله با قاچاق تأکید کرد و گفت: حجم قاچاق سوخت در کشور روزانه به حدود ۳۰ میلیون لیتر می‌رسد که بخشی از آن از طریق کارت‌های سوخت استیجاری انجام می‌شود.

قائم‌پناه همچنین با اشاره به محدودیت‌های اقتصادی و هزینه‌های سنگین واردات بنزین، توسعه حمل‌ونقل عمومی و فراهم‌سازی زیرساخت استفاده از سوخت‌های جایگزین را از ضرورت‌های مدیریت انرژی کشور دانست.

افزایش دو برابری جایگاه‌های بنزین سوپر در هرمزگان

در همین راستا، محمدصادق عظیمی‌فر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در نشست تخصصی بررسی روند اجرای طرح ساماندهی کارت‌های اضطراری سوخت در هرمزگان، بر ضرورت تأمین شفاف، عادلانه و هدفمند سوخت و صیانت از سهمیه مصرف‌کنندگان واقعی و فعالان اقتصادی تأکید کرد.

وی همچنین خواستار تسریع در توزیع عادلانه بنزین سوپر در شهرستان‌های شرق و غرب استان شد.

عبدالله گیتی‌منش، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان، نیز با تشریح وضعیت عرضه سوخت در استان اعلام کرد: در حال حاضر پنج جایگاه عرضه بنزین سوپر در هرمزگان فعال است که بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این تعداد تا هفته آینده به ۱۰ جایگاه افزایش خواهد یافت.

وی از افزایش ۱۱ درصدی مصرف سی‌ان‌جی در استان نسبت به ماه گذشته خبر داد و آن را نشانه استقبال بیشتر شهروندان از سوخت‌های جایگزین و پاک عنوان کرد.

ساماندهی سهمیه‌ها؛ از صیادان تا تاکسی‌های اینترنتی و خودروهای جزایر

یکی دیگر از تصمیمات مهم در این نشست، راه‌اندازی سامانه تخصصی ساماندهی درخواست‌های سوختی است؛ سامانه‌ای که قرار است درخواست‌های اعلام‌شده از سوی دستگاه‌های متولی را بررسی کرده و پس از تأیید نهایی در کارگروه شهرستان، سهمیه موردنیاز را از طریق مجاری عرضه در اختیار متقاضیان واقعی قرار دهد.

تأمین سوخت تاکسی‌های اینترنتی اسنپ و تپسی، خودروهای فعال در جزایر قشم و کیش و همچنین خودروهای دارای پلاک گذر موقت از دیگر محورهای این نشست بود.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده، سهمیه سوخت تاکسی‌های اینترنتی به‌صورت متمرکز از طریق ستاد مرکزی پایش و تأمین خواهد شد و برای تأمین سوخت خودروهای فعال در جزایر قشم و کیش و خودروهای دارای پلاک گذر موقت نیز تمهیدات لازم در نظر گرفته شده است.

همچنین افزایش ظرفیت و شمار دستگاه‌های صدور آنی کارت هوشمند سوخت با هدف کاهش مشکلات متقاضیان و تسهیل دسترسی به خدمات سوخت‌رسانی در دستور کار قرار گرفت.

آزمون یک‌هفته‌ای برای تحقق وعده‌ها

مجموع این تصمیمات در شرایطی مطرح شده است که موضوع سوخت در هرمزگان، به‌ویژه برای صیادان، فعالان اقتصادی، رانندگان و گروه‌هایی که فعالیت روزمره و معیشت آنها به دسترسی مستمر به سوخت وابسته است، به یکی از مطالبات جدی مردم استان تبدیل شده است.

اکنون اختصاص سهمیه جبرانی به گروه‌های مشمول، ساماندهی سهمیه مصرف‌کنندگان واقعی، افزایش جایگاه‌های بنزین سوپر و تعیین تکلیف سوخت خودروهای فعال در جزایر، در کنار وعده معاون اجرایی رئیس‌جمهور برای رفع مشکلات حداکثر تا یک هفته آینده، مجموعه‌ای از انتظارات را پیش روی دستگاه‌های مسئول قرار داده است.

با توجه به جایگاه راهبردی هرمزگان در اقتصاد و تجارت کشور، انتظار می‌رود تصمیمات اعلام‌شده صرفاً در حد وعده و مصوبه باقی نماند و با اجرای سریع، شفاف و قابل ارزیابی، آثار آن در زندگی مردم، فعالیت صیادان و استمرار خدمات عمومی استان نمایان شود.

هرمزگان شایسته توجه و اقدام عملی است؛ اکنون زمان آن رسیده که وعده‌های اعلام‌شده به نتیجه‌ای ملموس در جایگاه‌های سوخت و زندگی مردم تبدیل شود.

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