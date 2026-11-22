گروه استان‌ها - نماینده مردم بندرلنگه، بستک، پارسیان و جزیره کیش در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حمایت از صیادان و فعالان حوزه شیلات که در جریان جنگ آسیب دیده‌اند، گفت: پیگیری مطالبات، جبران خسارت‌ها و فراهم‌کردن زمینه بازگشت این فعالان به چرخه تولید، تا احیای فعالیت‌های اقتصادی و معیشت خانواده‌های آنان ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، «احمد جباری» نماینده مردم بندرلنگه، بستک، پارسیان و جزیره کیش و رئیس کمیته بنادر و دریانوردی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش تلاشگران شیلات در تأمین نیازهای غذایی کشور اظهار کرد: پیش از سپیده‌دم، قایق‌ها، لنج‌ها و کشتی‌های صیادی از اسکله‌های ایران راهی دریا می‌شوند و از خزر تا خلیج فارس و دریای عمان، صیادان و خدمه شناورها فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

وی افزود: تلاش آبزی‌پروران در شهرها و روستاهای دور از ساحل نیز بخشی از زنجیره تولید است که از دریا و مزرعه تا سفره مردم ادامه دارد و امنیت غذایی و توان تولید ایران بر آن استوار است.

جباری با اشاره به نقش بخش‌های مختلف صنعت شیلات بیان کرد: کارگران اسکله، سازندگان و تعمیرکاران شناورها، کارکنان سردخانه‌ها و واحدهای فرآوری و حمل‌ونقل، اعضای تعاونی‌ها، پژوهشگران و کارشناسان، هر یک سهمی در پایداری و توانمندی این صنعت دارند.

رئیس کمیته بنادر و دریانوردی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت آموزش و ارتقای ایمنی در فعالیت‌های دریایی گفت: دانش و تجربه زنان و مردان فعال در این حوزه، سرمایه‌ای ارزشمند برای صنعت شیلات ایران است و آموزش شیوه‌های کار ایمن در دریا، نقش مهمی در حفظ جان صیادان و خدمه شناورها دارد.

وی در ادامه با ادای احترام به صیادان، خدمه شناورها و خانواده‌هایی که در جنگ ناجوانمردانه آسیب دیدند، خاطرنشان کرد: هر لنج یا کشتی صیادی حاصل سال‌ها کار و پشتوانه معاش چندین خانواده است و از کار افتادن شناورها یا اختلال در فعالیت اسکله‌ها، آثار خود را از عرشه تا ساحل و از محل کار تا خانه‌های مردم گسترش می‌دهد.

جباری تصریح کرد: وظیفه ماست که جبران خسارت و بازگشت آسیب‌دیدگان به کار را تا حصول نتیجه دنبال کنیم؛ چراکه پایبندی به آرمان عدالت و خدمت به مردم، در عمل به همین مسئولیت‌ها سنجیده می‌شود.

وی با اشاره به پیگیری مطالبات فعالان شیلات در مجلس اظهار کرد: جبران خسارت آسیب‌دیدگان جنگ، ایمنی شناورها، بهسازی بنادر و اسکله‌های صیادی و تقویت امداد دریایی را در سطح ملی از دستگاه‌های مسئول پیگیری خواهیم کرد.

نماینده مردم بندرلنگه، بستک، پارسیان و جزیره کیش افزود: مطالبات مرتبط با بیمه، آموزش تخصصی و پشتیبانی از تولید و فرآوری نیز از مسیرهای مرتبط در مجلس دنبال می‌شود تا زمینه فعالیت ایمن‌تر و پایدارتر تلاشگران این صنعت فراهم شود.

جباری با تأکید بر ضرورت پاسخگویی دستگاه‌های مسئول گفت: مردم حق دارند بدانند مسئول هر اقدام کیست و چه زمانی نتیجه آن را در کار و زندگی خود خواهند دید.

وی در پایان، روز جهانی شیلات را به همه زنان و مردانی که در آب و خشکی برای این صنعت تلاش می‌کنند و خانواده‌های آنان تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد حاصل دسترنج تلاشگران شیلات، مایه آرامش خانواده‌ها و سربلندی ایران باشد.