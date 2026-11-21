این نخستین بار نیست که دولت پیش از گفتگو با مردم، برای معیشت آنها تصمیم‌گیری می‌کند. قبلا هم در ماجرای گرانی بنزین، اصلاح نرخ ارز ترجیحی و حذف کالابرگ برخی دهک‌های درآمدی شاهد این رفتار بوده‌ایم که هر بار پیامدهای ناگواری برای کشور داشته است.

به گزارش تابناک؛ در حالی که اجرای آزمایشی طرح فروش کیلویی نان در برخی استان‌ها موجب تشکیل صف‌های طولانی در نانوایی‌ها شده است، مردم و نمایندگان مجلس از مفاد این طرح بی‌خبرند و دولت هیچ توضیحی در مورد جزئیات طرح مذکور اعلام نکرده است.

قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران چند روز قبل در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد: این طرح فروش وزنی نان با هدف شفاف‌سازی عرضه و مقابله با کم‌فروشی، از اواسط آبان توسط وزارت کشور ابلاغ و به‌صورت آزمایشی در برخی استان‌ها به اجرا گذاشته شده است.

سکوت مقامات دولتی و عدم انتشار اطلاعیه یا اظهاراتی روشن در این زمینه از سوی سخنگوی دولت و دیگر مقام‌های مرتبط، موجب سردرگمی مردم در استان‌های مختلف ظرف یک هفته گذشته و ایجاد صف‌های طولانی مقابل نانوایی‌ها شده است.

از سوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم از اجرای طرح جدید سهمیه‌بندی آرد بدون اطلاع‌رسانی به مجلس گلایه کرده‌اند.

به گزارش ایسنا محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی سه روز قبل تاکید کرد: مجلس اختیاری برای گران کردن نان به دولت نداده است و اگر دولت از اختیاراتی که دارد در این زمینه استفاده کند باید منافع آن به مردم داده شود.

نادر قلی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم در گفتگویی با تابناک اعلام کرد: نگرانی‌های جدی از سوی نمایندگان درباره اجرای این طرح که بدون کسب نظر از مجلس و در شرایط حساس معیشتی مردم صورت می‌گیرد، ابراز شده است.

نادر قلی ابراهیمی افزود: هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه باید حتماً از کانال مجلس عبور کند و نمایندگان مردم را در جریان قرار دهد. وی خواستار ارائه گزارش رسمی دولت از روند اجرای این طرح آزمایشی به مجلس در همین هفته شد تا تکلیف نهایی این سیاست در برابر مردم مشخص شود.

دو هفته پس از سکوت مقامات دولتی در مورد سهمیه‌بندی آرد و نوسان قیمت نان در شهرهای مختلف که موجب نگرانی افکار عمومی شده است، بالاخره یک مسئول صنفی به مردم اطمینان داد که دولت برنامه‌ای برای تغییر سهمیه نان مصرفی خانوارها ندارد.

محمدجواد کرمی رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف تهران دیروز از تداوم تامین نان خانوارها بر اساس میزان مصرف روزانه خبر داد و گفت: هیچ تغییری در سهمیه و نحوه توزیع یارانه نان خانوارها ایجاد نخواهد شد و صرفاً کسب‌وکارهای مصرف‌کننده خارج از الگوی خانوار، باید آرد مورد نیاز خود را با قیمت آزاد تامین‌کنند.

وی با اشاره به اظهارات مطرح‌شده در وبینار اخیر معاون وزیر کشور با استانداران درباره وضعیت توزیع آرد و نان به ایرنا گفت: در این نشست تاکید شد که به‌هیچ‌وجه تغییری در میزان مصرف و تامین نان خانوارها ایجاد نخواهد شد و مردم به هر میزان که مصرف روزانه نان دارند می‌توانند نیاز خود را تامین کنند.

رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف تهران اظهار داشت: منظور از این تصمیم آن است که سهمیه نان خانوارها بدون کوچک‌ترین خللی تامین شود اما برخی کسب‌و کارها مانند کبابی‌ها، کله پزی‌ها و رستوران‌ها که از آرد و نان در فعالیت اقتصادی خود استفاده می‌کنند باید آرد مورد نیازشان را با قیمت آزاد خریداری کنند.

کرمی ادامه داد: طبق گفته مسئولان امر با اجرای این طرح، اتفاق خاصی نخواهد افتاد و مردم می‌توانند نیاز روزمره خود به نان را بدون مشکل تامین کنند.

رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم تهران هم با تأکید بر تداوم تامین نان خانوارها گفت: طبق توضیحات ارائه‌شده از سوی مقامات وزارت کشور، میزان مصرف روزانه خانوارها مبنای تامین نان خواهد بود و حتی اگر فردی روزانه سه قرص نان مصرف کند، این میزان برای او تامین می‌شود.

این گفته وی نشان می‌دهد که قرار است آرد نانوایی‌ها بر اساس مصرف روزانه خانوارها توزیع شود و نوعی سهمیه برای توزیع آرد در کشور تعیین شده که جزئیات آن مشخص نیست.

تکذیب اعمال محدودیت وزارت اقتصاد

مرتضی زمانیان معاون سیاست‌گذاری و راهبرد اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز در حاشیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در جمع خبرنگاران گفت: برخی مدعی شده‌اند وزارت اقتصاد برای مصرف برخی از هم‌وطنان محدودیت ایجاد کرده، کاملاً خلاف واقع است و اساساً این وزارتخانه به‌صورت مستقل در موضوع توزیع آرد و گندم تصمیم‌گیر نیست؛ بلکه در دولت کارگروهی مسئول بررسی و تصمیم‌گیری درباره حوزه آرد، گندم و نان است و وزارت اقتصاد تنها یکی از اعضای این کارگروه محسوب می‌شود

وی افزود: براساس مصوبه این کارگروه، فقط افرادی با مصارف نامتعارف مشمول سهمیه‌بندی هستند. در شرایطی که مصرف روزمره آرد برای هر فرد حدود ۷ تا ۸ کیلوگرم در ماه برآورد می‌شود، مواردی وجود داشته که مصرف برخی افراد یا خانوارها به چند صدکیلوگرم یا حتی بیش‌از هزارکیلوگرم رسیده است.

زمانیان ادامه داد: از آنجا که نان کالایی یارانه‌ای است، استفاده از سهمیه مصرف شخصی برای مصارف تجاری می‌تواند مصداق سوءاستفاده از یارانه و قاچاق باشد. بنابراین، محدودیت‌های اعمال‌شده صرفاً برای چنین مواردی بوده و کمتر از یک درصد افراد را شامل می‌شود و ارتباطی با مصرف عمومی مردم ندارد.

نگرانی‌ها از کاهش سهمیه آرد

رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف تهران نیز با اشاره به گفته برخی مسئولان در خصوص پیگیری قیمت‌های جدید گندم گفت: واحدهای تولیدی نان صنعتی در عمل با کاهش شدید سهمیه‌ها روبرو هستند به طوری که بخشی از سهمیه آرد واحدهای تولیدی حذف شده و تولیدکنندگان ناچار به تامین نیاز خود از طریق بازار آزاد هستند که این امر هزینه‌های تولید را به شدت افزایش می‌دهد.

وی با بیان اینکه نیاز سالانه این واحدهای تولیدی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن آرد است افزود: پیش از این اعلام شده بود که گندم مورد نیاز این واحدها با قیمت کیلویی ۶۰ هزار تومان تامین می‌شود اما اکنون با کاهش ۳۰ درصدی سهمیه آرد این واحدها تنها ۷۰ درصد سهمیه قبلی اختصاص داده می‌شود که کافی نیست.

کرمی با بیان اینکه حال مشکل اینجاست که واحدهای تولیدی نان صنعتی باید ۳۰ درصد آرد مورد نیاز خود را از کجا تامین کنند اظهار داشت: وقتی سهمیه یک واحد تولیدی کاهش پیدا می‌کند و قرار است مابقی نیاز خود را به‌صورت توافقی تامین کند در عمل با مشکلات تعیین قیمت روبرو خواهند شد.

امید سراجان مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی دیروز در واکنش به این شیوه اطلاع‌رسانی دولت از تغییر سهمیه آرد به خبرنگار اطلاعات گفت: گویا مسئولان دولتی، مردم را بیگانه می‌دانند که حاضر نیستند راجع به مهمترین تغییرات سفره معیشتی آنها توضیح دهند.

وی گفت: این نخستین بار نیست که دولت پیش از گفتگو با مردم، برای معیشت آنها تصمیم‌گیری می‌کند. قبلا هم در ماجرای گرانی بنزین، اصلاح نرخ ارز ترجیحی و حذف کالابرگ برخی دهک‌های درآمدی شاهد این رفتار بوده‌ایم که هر بار پیامدهای ناگواری برای کشور داشته است.

سراجان گفت: همانگونه کارشناسان و دلسوزان نظام بارها هشدار داده‌اند، ادامه مخفی کاری‌ها در تصمیمات مرتبط با معیشت مردم هرگز به نفع امنیت ملی نیست.

منبع: عصرایران



