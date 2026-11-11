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فرماندار کرمانشاه مطرح کرد:

سلامت نان اولویت دارد؛ برخورد با افزودنی‌های غیر مجاز تا پلمب

گروه استان‌‎ها - فرماندار کرمانشاه با اشاره بر اهمیت سلامت نان نسبت به مسائل قیمتی گفت: «استفاده از افزودنی‌های غیرمجاز بسیار خطرناک و سرطان‌زا است و باید با آن برخورد قاطع شود.

کد خبر: 4201180تاریخ انتشار: 15 بازدید۰

نان

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه، «محمد مبیّن»، فرماندار کرمانشاه، در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان کرمانشاه با تأکید بر لزوم تصمیم‌گیری مستند و قانونی ،اظهار کرد: نباید تصمیمی بگیریم که فردا دوباره مجبور شویم آن را اصلاح کنیم. اگر منع قانونی وجود دارد، در جلسه مطرح و بر اساس آن بحث و تصمیم‌گیری شود تا شاهد تصمیمات متناقض نباشیم.

وی با اشاره به ضرورت پرهیز از تصمیم‌های شفاهی و بدون پشتوانه کارشناسی افزود: تصمیم‌های کارگروه باید بر اساس مستندات، ضوابط قانونی و نظر کارشناسان باشد و در صورت‌جلسه ثبت شود.

فرماندار کرمانشاه با اشاره به وضعیت نانوایی‌های دارای مجوز اما فاقد سهمیه آرد، گفت: حدود ۴۰ واحد دارای مجوز هنوز سهمیه آرد آنها بارگذاری نشده است.

 وی تأکید کرد نمی‌توان مجوز داد اما تکلیف آرد و فعالیت این واحدها روشن نشود و باید وضعیت آنها به‌صورت ویژه تعیین تکلیف شود.

مبین همچنین بر برخورد قانونی با نانوایی‌های فاقد مجوز تأکید و تصریح کرد:واحدهای فاقد مجوز باید شناسایی و برخورد لازم با آنها انجام شود؛ اما در قبال واحدهایی که دارای مجوز هستند نیز مسئولیت داریم و باید وضعیت آرد و فعالیت آنها مشخص شود.

وی با تأکید بر اهمیت سلامت نان نسبت به مسائل قیمتی گفت: «استفاده از افزودنی‌های غیرمجاز بسیار خطرناک و سرطان‌زا است و باید با آن برخورد قاطع شود.» وی از بازرسان خواست در بازرسی‌ها این موضوع را به‌صورت ویژه مد نظر قرار دهند و در صورت مشاهده، اطلاع‌رسانی و برخورد تا حد پلمب انجام شود.

فرماندارکرمانشاه همچنین بر نظارت بر رعایت وزن نان تأکید کرد و گفت: نانوایی‌هایی که وزن غیرقابل قبول و نامتعارف ارائه می‌دهند، باید مورد برخورد قرار گیرند.

وی کم‌فروشی، گران‌فروشی و عدم رعایت ساعت کار را از مهم‌ترین تخلفات مورد مطالبه مردمی دانست و از اتحادیه نانوایان و بازرسان خواست موارد تخلف را شناسایی و برخورد لازم را انجام دهند. 

وی تأکید کرد: «برخورد با تخلفات باید به‌گونه‌ای باشد که نانوایی‌های خوشنام بدنام نشوند، اما واحدهای متخلف نیز نباید از نظارت و برخورد قانونی مصون بمانند.

مبین همچنین از بازرسان و مجموعه تعزیرات حکومتی خواست با نانوایی هایی که در آنها کارت بانکی صوری کشف و ضبط میشود بدون اغماض برخورد نمایند.

وی با اشاره به مشکلات و آسیب‌های موجود در سامانه آرد و نان و تامین آرد روستایی گفت: ایرادات و مشکلات باید مکتوب و از مسیر سلسله‌مراتبی به استانداری و وزارت کشور منعکس شود تا امکان اصلاح سریع‌تر فراهم شود.

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کرمانشاهتابناکآرد و نانفرماندار کرمانشاه

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