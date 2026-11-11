پایان خط و نشان سارقان خودرو در کرمانشاه +فیلم





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، عاملان سرقت خودرو در کرمانشاه با اقدامات اطلاعاتی و فنی کارآگاهان پلیس آگاهی استان شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و پس از مواجهه با مستندات به سرقت اعتراف و تحویل مرجع قضایی شدند.







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