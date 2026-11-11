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پایان خط و نشان سارقان خودرو در کرمانشاه +فیلم

گروه استان‌‎ها - عاملان سرقت خودرو در کرمانشاه با اقدامات اطلاعاتی و فنی کارآگاهان پلیس آگاهی استان شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند.

کد خبر: 4201173تاریخ انتشار: 12 بازدید۰

سرقت

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه، عاملان سرقت خودرو در کرمانشاه با اقدامات اطلاعاتی و فنی کارآگاهان پلیس آگاهی استان شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و پس از مواجهه با مستندات به سرقت اعتراف و تحویل مرجع قضایی شدند.


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