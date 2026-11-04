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فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آباد غرب خبرداد:
دستگیری ۲نفر سارق و کشف ۸فقره انواع سرقت کرمانشاه
گروه استان ها- فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آباد غرب از دستگیری ۲نفرسارق با عناوین مختلف در شهرستان اسلام آباد غرب و اعتراف آنها به ارتکاب آنها ۸ فقره سرقت خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه «امید غلامی راد»فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آباد غرب اظهار کرد: پس از وقوع چند فقره سرقت با عناوین مختلف در شهر اسلام آبادغرب، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: ماموران پلیس اسلام آبادغرب در تحقیقات گسترده خود موفق به شناسایی ۲ سارق شده و آنها را در عملیاتهای جداگانه دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آباد غرب تصریح کرد: متهمان دستگیر شده در بازجوییها به ارتکاب ۸فقره سرقت اعتراف و برای صدور احکام لازم تحویل مراجع قضائی شدند.
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