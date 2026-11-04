||15:23
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبردانش‌آموزان با وجدان بیدار در مسیر انقلاب حضور دارند +فیلم
15بازدید
۰

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آباد غرب خبرداد:

دستگیری ۲نفر سارق و کشف ۸فقره انواع سرقت کرمانشاه

گروه استان ها- فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آباد غرب از دستگیری ۲نفرسارق با عناوین مختلف در شهرستان اسلام آباد غرب و اعتراف آن‌ها به ارتکاب آنها ۸ فقره سرقت خبر داد.

کد خبر: 100000564تاریخ انتشار: 15 بازدید۰

سارق ۴۵

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه «امید غلامی راد»فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آباد غرب اظهار کرد: پس از وقوع چند فقره سرقت با عناوین مختلف در شهر اسلام آبادغرب، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت. 

وی ادامه داد: ماموران پلیس اسلام آبادغرب در تحقیقات گسترده خود موفق به شناسایی ۲ سارق شده و آن‌ها را در عملیات‌های جداگانه دستگیر کردند. 

 فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آباد غرب تصریح کرد: متهمان دستگیر شده در بازجویی‌ها به ارتکاب ۸فقره سرقت اعتراف و برای صدور احکام لازم تحویل مراجع قضائی شدند.

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.