گروه استان‌‎ها -استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه هنر یکی از ارکان اساسی توسعه پایدار است، گفت: هنر زینت توسعه نیست، بلکه جان و بطن و متن توسعه است و برگزاری جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان در جوار میراث تاریخی طاق‌بستان، فرصتی برای پیوند تمدن کهن ایران با خلاقیت و نگاه نو نسل جوان به شمار می‌رود.

هنر، جان و بطن توسعه است؛ طاق‌بستان باید به کانون جریان‌های نوین هنری تبدیل شود

به گزارش خبرنگار تابناک، در استان کرمانشاه منوجهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه در آیین افتتاحیه سی‌وسومین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان ایران که با حضور هنرمندان ۲۸ استان کشور و میهمانانی از کشورهای عراق و عمان در مجموعه تاریخی طاق‌بستان برگزار شد، کرمانشاه را سرزمین تاریخ، تمدن، هنر و حماسه توصیف کرد و گفت: کرمانشاه دیار بیستون، طاق‌بستان و معبد آناهیتا تست؛ سرزمینی که حتی سنگ‌های تاریخی آن نیز با زبان هنر با انسان سخن می‌گویند.

وی با قدردانی از انتخاب طاق‌بستان برای میزبانی آیین افتتاحیه این رویداد ملی اظهار کرد: برگزاری چنین جشنواره‌ای در کنار یکی از برجسته‌ترین آثار تاریخی ایران، فرصتی ارزشمند برای پیوند میان میراث هنری گذشتگان و نگاه خلاق و نوآور نسل جوان است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به تنوع فرهنگی و اجتماعی این استان افزود: کرمانشاه صرفاً یک جغرافیا نیست، بلکه جهانی فرهنگی و رنگین‌کمانی از اقوام، مذاهب، آیین‌ها، زبان‌ها و نغمه‌های گوناگون است که در کنار یکدیگر تصویری زیبا از همزیستی، همدلی و وحدت را به نمایش گذاشته‌اند.

حبیبی با بیان اینکه هنر در زندگی مردم کرمانشاه ریشه‌ای عمیق دارد، تصریح کرد: از گلیم‌بافی و صنایع‌دستی گرفته تا موسیقی اصیل، معماری و جلوه‌های متنوع فرهنگ بومی، هنر همواره با زندگی مردم این دیار همراه بوده و بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت تاریخی و فرهنگی آنان به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر نقش راهبردی هنر در مسیر پیشرفت جامعه خاطرنشان کرد: هنر زینت توسعه نیست، بلکه جان و بطن و متن توسعه است؛ چراکه هیچ جامعه‌ای بدون توجه به فرهنگ، هویت و خلاقیت هنری نمی‌تواند به توسعه‌ای پایدار و متوازن دست پیدا کند.

استاندار کرمانشاه هنر را زبان بازنمایی ارزش‌های ملی و فرهنگی دانست و گفت: هنر می‌تواند مفاهیمی همچون ایمان، آزادگی، ایثار، عدالت و هویت تاریخی ملت‌ها را به نسل جدید منتقل کند و هنرمندان با آثار خود، حلقه اتصال میان ارزش‌های گذشته و نگاه امروز جامعه هستند.

حبیبی با اشاره به جایگاه هنرهای تجسمی در حفظ حافظه تاریخی ملت‌ها اظهار کرد: هنرمندان این عرصه راویان هوشمند فرهنگ و حافظان حافظه تاریخی ملت‌ها هستند. نقاشی، مجسمه‌سازی، خوشنویسی و عکاسی تنها ابزارهای خلق اثر نیستند، بلکه ظرفیت‌هایی ارزشمند برای ثبت هویت، بازخوانی تاریخ و ترسیم افق‌های تازه پیش روی جامعه به شمار می‌روند.

وی همچنین با تأکید بر ظرفیت فرامرزی زبان هنر بیان کرد: هنرهای تجسمی زبان مشترک ملت‌ها و آیینه اندیشه و احساس انسان‌هاست؛ زبانی که برای ارتباط با مخاطب نیازمند ترجمه نیست و می‌تواند پیام فرهنگ‌ها و تمدن‌ها را به جهان منتقل کند.

استاندار کرمانشاه حضور هنرمندان جوان در جوار طاق‌بستان را دارای معنایی فراتر از برگزاری یک رویداد هنری دانست و افزود: هنرمندان و معماران گذشته، شکوه و اندیشه زمان خود را بر سنگ‌های این سرزمین به یادگار گذاشته‌اند و امروز نسل جوان در کنار همان میراث ارزشمند گرد هم آمده است تا با نگاهی تازه، روایتگر آینده هنر ایران باشد.

حبیبی ابراز امیدواری کرد برگزاری این جشنواره در کرمانشاه زمینه‌ساز شکل‌گیری ایده‌های نو، تعامل میان هنرمندان و خلق آثار ماندگار شود و تأکید کرد: امیدواریم طاق‌بستان تنها میزبان چندروزه این رویداد نباشد، بلکه به نقطه‌ای برای تحول اندیشه‌ها، تبادل تجربه‌ها و شکل‌گیری جریان‌های تازه هنری تبدیل شود.

وی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای هنرمندان شرکت‌کننده، ابراز امیدواری کرد دستاوردهای این جشنواره بتواند جایگاه هنر ایران و ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی کرمانشاه را در سطح ملی و بین‌المللی بیش از پیش معرفی کند.