گروه استان‌‎ها - ماموران انتظامی پاوه در عملیات هایی جداگانه موفق به کشف ۳ محموله فاقد مجوز شامل احشام، سوخت و زغال در این شهرستان شدند.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ،، ماموران ایستگاه بازرسی شمشیر پاوه حین کنترل خودروهای عبوری موفق به شناسایی ۳ دستگاه خودرو حامل کالا و احشام فاقد مجوز شده و نسبت به توقیف آن‌ها اقدام کردند.



ماموران در بازرسی‌های انجام گرفته از خودروهای توقیفی، ۵ راس احشام، ۳۰۰ لیتر بنزین و ۱۰۰ کیلوگرم زغال فاقد مجوز کشف کردند.

در این راستا ۳ نفر دستگیر و برای صدور احکام لازم تحویل مراجع قضائی شدند.

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