در گفت وگو با تابناک مطرح کرد:

گروه استان‌‎ها - نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت استقلال مدیران اجرایی در انتخاب و انتصاب مسئولان استانی، از نمایندگان مجلس خواست به جای دخالت در انتصابات، وظیفه نظارتی خود را دنبال کنند و در مسیر پیشرفت استان و کشور گام بردارند.