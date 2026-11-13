گروه استان ها-امام جمعه کرمانشاه با انتقاد از تبدیل برخی انتصابات مدیریتی به عرصه اعمال نفوذ و فشارهای سیاسی، نسبت به دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب مدیران هشدار داد و گفت: هیچ‌کس حق ندارد خارج از چارچوب قانون برای مدیران تصمیم بگیرد یا با تهدید و توهین، خواسته‌های شخصی خود را به مجموعه اجرایی تحمیل کند،

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری امام جمعه کرمانشاه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمانشاه با اشاره به حدود اختیارات قانونی نمایندگان مجلس اظهار کرد: نمایندگان باید قانون اساسی را ملاک عمل قرار دهند و از ورود به حوزه‌هایی که خارج از وظایف و اختیارات آنان است، خودداری کنند.

وی با یادآوری تأکید رهبر شهید بر ممنوعیت دخالت نمایندگان در عزل و نصب مدیران، افزود: نمی‌توان ادعای ولایت‌مداری داشت، اما در عمل دستورات صریح رهبری را نادیده گرفت. پایبندی به ولایت باید در رفتار مسئولان و احترام به قانون نمایان باشد.

امام جمعه کرمانشاه با انتقاد از تلاش برخی افراد برای قانونی جلوه دادن دخالت در انتصابات، تصریح کرد: برخی نمایندگان در چارچوب قانون عمل می‌کنند، اما عده‌ای دیگر دخالت در جابه‌جایی مدیران را حق خود می‌دانند و برای تحمیل این خواسته بر مجموعه اجرایی اصرار دارند.

وی با تأکید بر اینکه سکوت در برابر عادی‌سازی تخلفات پذیرفتنی نیست، خاطرنشان کرد: دخالت نمایندگان در عزل و نصب مدیران با توجه به حکم روشن ولی‌فقیه، از گناهان کبیره است و نباید اجازه داد این رفتار به یک رویه تبدیل شود.

حجت‌الاسلام غفوری در ادامه، تهدید و توهین به مدیران برای پیشبرد خواسته‌های خارج از ضوابط را اقدامی آسیب‌زا دانست و گفت: نباید برای تحمیل مطالبات ناحق، مدیران را تحت فشار قرار داد و فضای خدمت و مدیریت در استان را ناامیدکننده کرد.

وی خطاب به مردم و مسئولان استان تأکید کرد: اگر مشاهده کردید نماینده‌ای مدیری را تهدید می‌کند یا مورد توهین قرار می‌دهد، موضوع را به بنده اطلاع دهید.

امام جمعه کرمانشاه با اعلام حمایت قاطع از مدیران شایسته و متعهد استان افزود: کرمانشاه دیگر جای چنین رفتارهایی نیست؛ مدیران انقلابی، متدین و متعهد اطمینان داشته باشند در صورتی که در مسیر درست حرکت کنند، صددرصد از آنان حمایت خواهم کرد و اجازه نخواهم داد کسی کوچک‌ترین تعرضی به آنها داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، قانون‌مداری را از الزامات اصلی مسئولیت‌پذیری دانست و از مواضع مسئولانی که بر اجرای قانون اساسی و مقابله با فساد تأکید دارند، قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام غفوری با اشاره به برخی ادعاها درباره تفاوت دیدگاه رهبر شهید و رهبر حاضر انقلاب، اظهار کرد: برخی افراد تلاش می‌کنند با چنین ادعاهایی، اقدامات نادرست خود را توجیه کنند؛ در حالی که اطاعت از ولایت، در عمل و تبعیت از قانون معنا پیدا می‌کند.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) ، محبت اهل‌بیت(ع) را فراتر از علاقه زبانی دانست و گفت: مودت حقیقی زمانی تحقق پیدا می‌کند که محبت با اطاعت و عمل به سیره و دستورات خاندان پیامبر اکرم(ص) همراه باشد.

امام جمعه کرمانشاه همچنین با اشاره به پیام رهبر انقلاب درباره تحولات منطقه و تنگه هرمز، این پیام را دارای ابعاد مهم فقهی و راهبردی ارزیابی کرد و به تبیین ابعاد تقابل با استکبار در چارچوب مفاهیم مطرح‌شده در آن پرداخت،

وی در ادامه با اشاره به تشییع پیکر شهدای گمنام و جاویدالاثر، این مراسم را فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهدا و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت عنوان کرد.

حجت‌الاسلام غفوری همچنین با گرامیداشت سالروز شهادت شهید مهدی زین‌الدین و برادرش مجید زین‌الدین، از شهید مهدی زین‌الدین به‌عنوان الگویی برجسته برای جوانان یاد کرد و گفت: این شهید با وجود برخورداری از استعداد علمی و فراهم بودن امکان ادامه تحصیل در خارج از کشور، مسیر دفاع از ارزش‌ها را انتخاب کرد و در جوانی به فرماندهی لشکر علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) رسید.

وی تأکید کرد: معرفی چنین شخصیت‌هایی به نسل جوان، ضرورتی مهم برای انتقال فرهنگ فداکاری، مسئولیت‌پذیری و ایثار به نسل‌های آینده است.

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