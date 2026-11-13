امام جمعه کرمانشاه مطرح کرد:
کرسی نمایندگی، مجوز دخالت در مدیریت استان نیست؛ با فشار بر مدیران برخورد میکنم
گروه استان ها-امام جمعه کرمانشاه با انتقاد از تبدیل برخی انتصابات مدیریتی به عرصه اعمال نفوذ و فشارهای سیاسی، نسبت به دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب مدیران هشدار داد و گفت: هیچکس حق ندارد خارج از چارچوب قانون برای مدیران تصمیم بگیرد یا با تهدید و توهین، خواستههای شخصی خود را به مجموعه اجرایی تحمیل کند،
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه، حجتالاسلام حبیبالله غفوری امام جمعه کرمانشاه در خطبههای نماز جمعه این هفته کرمانشاه با اشاره به حدود اختیارات قانونی نمایندگان مجلس اظهار کرد: نمایندگان باید قانون اساسی را ملاک عمل قرار دهند و از ورود به حوزههایی که خارج از وظایف و اختیارات آنان است، خودداری کنند.
وی با یادآوری تأکید رهبر شهید بر ممنوعیت دخالت نمایندگان در عزل و نصب مدیران، افزود: نمیتوان ادعای ولایتمداری داشت، اما در عمل دستورات صریح رهبری را نادیده گرفت. پایبندی به ولایت باید در رفتار مسئولان و احترام به قانون نمایان باشد.
امام جمعه کرمانشاه با انتقاد از تلاش برخی افراد برای قانونی جلوه دادن دخالت در انتصابات، تصریح کرد: برخی نمایندگان در چارچوب قانون عمل میکنند، اما عدهای دیگر دخالت در جابهجایی مدیران را حق خود میدانند و برای تحمیل این خواسته بر مجموعه اجرایی اصرار دارند.
وی با تأکید بر اینکه سکوت در برابر عادیسازی تخلفات پذیرفتنی نیست، خاطرنشان کرد: دخالت نمایندگان در عزل و نصب مدیران با توجه به حکم روشن ولیفقیه، از گناهان کبیره است و نباید اجازه داد این رفتار به یک رویه تبدیل شود.
حجتالاسلام غفوری در ادامه، تهدید و توهین به مدیران برای پیشبرد خواستههای خارج از ضوابط را اقدامی آسیبزا دانست و گفت: نباید برای تحمیل مطالبات ناحق، مدیران را تحت فشار قرار داد و فضای خدمت و مدیریت در استان را ناامیدکننده کرد.
وی خطاب به مردم و مسئولان استان تأکید کرد: اگر مشاهده کردید نمایندهای مدیری را تهدید میکند یا مورد توهین قرار میدهد، موضوع را به بنده اطلاع دهید.
امام جمعه کرمانشاه با اعلام حمایت قاطع از مدیران شایسته و متعهد استان افزود: کرمانشاه دیگر جای چنین رفتارهایی نیست؛ مدیران انقلابی، متدین و متعهد اطمینان داشته باشند در صورتی که در مسیر درست حرکت کنند، صددرصد از آنان حمایت خواهم کرد و اجازه نخواهم داد کسی کوچکترین تعرضی به آنها داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، قانونمداری را از الزامات اصلی مسئولیتپذیری دانست و از مواضع مسئولانی که بر اجرای قانون اساسی و مقابله با فساد تأکید دارند، قدردانی کرد.
حجتالاسلام غفوری با اشاره به برخی ادعاها درباره تفاوت دیدگاه رهبر شهید و رهبر حاضر انقلاب، اظهار کرد: برخی افراد تلاش میکنند با چنین ادعاهایی، اقدامات نادرست خود را توجیه کنند؛ در حالی که اطاعت از ولایت، در عمل و تبعیت از قانون معنا پیدا میکند.
وی در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) ، محبت اهلبیت(ع) را فراتر از علاقه زبانی دانست و گفت: مودت حقیقی زمانی تحقق پیدا میکند که محبت با اطاعت و عمل به سیره و دستورات خاندان پیامبر اکرم(ص) همراه باشد.
امام جمعه کرمانشاه همچنین با اشاره به پیام رهبر انقلاب درباره تحولات منطقه و تنگه هرمز، این پیام را دارای ابعاد مهم فقهی و راهبردی ارزیابی کرد و به تبیین ابعاد تقابل با استکبار در چارچوب مفاهیم مطرحشده در آن پرداخت،
وی در ادامه با اشاره به تشییع پیکر شهدای گمنام و جاویدالاثر، این مراسم را فرصتی برای تجدید عهد با آرمانهای شهدا و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت عنوان کرد.
حجتالاسلام غفوری همچنین با گرامیداشت سالروز شهادت شهید مهدی زینالدین و برادرش مجید زینالدین، از شهید مهدی زینالدین بهعنوان الگویی برجسته برای جوانان یاد کرد و گفت: این شهید با وجود برخورداری از استعداد علمی و فراهم بودن امکان ادامه تحصیل در خارج از کشور، مسیر دفاع از ارزشها را انتخاب کرد و در جوانی به فرماندهی لشکر علیبنابیطالب(ع) رسید.
وی تأکید کرد: معرفی چنین شخصیتهایی به نسل جوان، ضرورتی مهم برای انتقال فرهنگ فداکاری، مسئولیتپذیری و ایثار به نسلهای آینده است.
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