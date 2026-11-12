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استاندار کرمانشاه مطرح کرد:

«قهرمان قله‌ها» مسیر شناسایی استعدادهای ناشناخته استان را هموار کرد

گروه استان‌‎ها - استاندار کرمانشاه با اشاره به اهمیت مدیریت محله‌محور گفت: این رویکرد که مورد تأکید رئیس‌جمهور قرار دارد، مدیریتی واقعی، مردمی و میدانی است و می‌تواند با واگذاری بخشی از مسئولیت‌ها به مردم، از بار حوزه دولتی بکاهد و زمینه مشارکت بیشتر جامعه را فراهم کند.

کد خبر: 4201393تاریخ انتشار: 21 بازدید۰

قهرمان

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه، «منوچهر حبیبی» استاندارکرمانشاه در جلسه بررسی روند اجرای برنامه استعدادیابی «قهرمان قله‌ها» اظهار کرد: از ویژگی‌های مهم این برنامه، شناسایی و شکوفایی استعدادها در مناطق مختلف استان است.

وی افزود: توجه به استعدادهای محله‌ها، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار و حاشیه‌ای، به افراد انگیزه و اعتمادبه‌نفس می‌دهد و فرصت دیده‌شدن و رشد را برای آنان فراهم می‌کند.

استاندارکرمانشاه با اشاره به نقش رسانه‌ها در معرفی استعدادها گفت: وقتی افراد مستعد در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، امکان بهره‌مندی جامعه و کشور از ظرفیت آنان افزایش می‌یابد و ارتباطات رسانه‌ای نیز می‌تواند دامنه معرفی استعدادها را از سطح استان فراتر ببرد.

وی خاطرنشان کرد: منابع انسانی و استعدادهای نو از مهمترین عوامل توسعه هستند و گاه یک فرد توانمند می‌تواند تحولی ایجاد کند که از توان مجموعه‌ای بزرگتر فراتر باشد.

 حبیبی با اشاره به موفقیت آرین سلیمی، قهرمان ورزشی استان، گفت: موفقیت این قهرمان نخبه پرچم ایران اسلامی را در جهان به اهتزاز درآورده است و استعدادهایی همچون او در استان هستند که هنوز شناسایی نشده‌اند یا فرصت حضور و دیده‌شدن پیدا نکرده‌اند.

وی با قدردانی از دست‌اندرکاران برنامه «قهرمان قله‌ها» ابراز امیدواری کرد:این طرح با همفکری و همکاری دستگاه‌ها، استعدادهای بیشتری را شناسایی کند و در عین حال با ایجاد همگرایی میان فعالان و مردم، به شناسایی مسائل و نیازهای محله‌ها نیز کمک برساند.

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کرمانشاهتابناکقهرمان قله هااستاندارکرمانشاه

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