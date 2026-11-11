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اداره‌کل اطلاعات استان کرمانشاه:

انهدام یک هسته‌عملیاتی گروهک تروریستی-تجزیه طلب در کرمانشاه

گروه استان‌‎ها - وزارت اطلاعات از انهدام یک هسته‌ی عملیاتی گروهک تروریستی - تجزیه طلب در استان کرمانشاه خبرداد .

کد خبر: 4201209تاریخ انتشار: 9 بازدید۰

انهدام

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه،در تداوم اشراف و مقابله اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در ادارات‌کل اطلاعات کرمانشاه،تیم ۵ نفره تروریست تجزیه‌طلب که با هدایت و هماهنگی عناصر وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و آمریکا، مترصد اقدام تروریستی در استان‌های تهران، البرز و کرمانشاه بودند که شناسایی و بازداشت شدند.

براساس این گزارش، این تروریست‌ها در کودتای دی ۱۴۰۴ نیز با اقدامات داعش گونه خود، نقش مهمی در تخریب اموال عمومی و ایجاد رعب و وحشت در این استان‌ها داشتند.

همچنین ۳ عضو یک تیم قاچاق سلاح و مهمات جنگی برای عملیات‌های تروریستی، هنگام ورود از اقلیم کردستان، شناسایی و بازداشت شدند.

گفتنی است از این تیم قاچاق سلاح، تعداد ۵۰ قبضه سلاح کلت کمری و ۱۰۰ تیغه خشاب کشف و ضبط شد.

لازن به ذکر است ملت شریف ایران موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستاد خبری وزارت اطلاعات(۱۱۳) یا درگاه‌های رسمی این وزارت، در پیام رسان‌های ایرانی بله، ایتا، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja ۱۱۳@(با تیک آبی) گزارش دهند.

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برچسب ها

اطلاعاتگروهک تروریستیکرمانشاهتابناکانهدام هسته عملیاتی

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