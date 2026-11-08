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فرملنده انتظامی شهرستان کرمانشاه خبر داد:

کشف بیش از هزار حبه قرص غیرمجاز در کرمانشاه

گروه استان‌ها - فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با اشاره به شناسایی دو محل عرضه قرص‌های غیرمجاز در این شهر، گفت: طی بازرسی‌های به عمل آمده یک هزار و ۶۳ حبه قرص غیرمجاز کشف شد.

کد خبر: 4200565تاریخ انتشار: 24 بازدید۰

قرص

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه، «حیدر حق جویان» فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه اظهار کرد: پس از اطلاع ماموران پلیس مبنی بر توزیع قرص‌های غیرمجاز در چند محله شهر کرمانشاه، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران انتظامی شهرستان با انجام کارهای اطلاعاتی، موفق به شناسایی محل‌های عرضه قرص‌های غیر مجاز در شهر شده و پس از هماهنگی با مقام قضائی بازرسی‌های لازم را به عمل آوردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه  با اشاره به کشف یک هزار و ۶۳ حبه قرص غیرمجاز، افزود: ۲ نفر در این راستا دستگیر و پس از تشکیل پرنده برای صدور احکام لازم تحویل مراجع قضائی شدند.

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قرصکشفکرمانشاهتابناکغیرمجاز

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