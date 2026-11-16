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سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه خبر داد:

کشف بیش از ۲۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در کرمانشاه

گروه استان‌‎ها - سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف ۲۲ هزار و ۳۴۰ لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۳۵ میلیارد ریال در شهر کرمانشاه خبر داد.

کد خبر: 4202226تاریخ انتشار: 24 بازدید

سوخت

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه،«حمزه احمدی» سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه اظهار کرد: پس از اطلاع ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان مبنی بر وجود مقدار زیادی سوخت قاچاق در یکی از پارکینگ‌های شهر کرمانشاه، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی پارکینگ مورد نظر شده و پس از هماهنگی‌های قضائی بازرسی‌های لازم را به عمل آوردند.

 سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان افزود: در بازرسی‌های صورت گرفته ۲۲ هزار و ۳۴۰ لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۳۵ میلیارد ریال کشف شد.

وی در پایان از دستگیری یک نفر در این راستا و تشکیل پرونده ای جهت تحقیقات تکمیلی خبر داد.

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کرمانشاهقاچاق سوختتابناک

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