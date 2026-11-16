سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه خبر داد:
کشف بیش از ۲۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در کرمانشاه
گروه استانها - سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف ۲۲ هزار و ۳۴۰ لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۳۵ میلیارد ریال در شهر کرمانشاه خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه،«حمزه احمدی» سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه اظهار کرد: پس از اطلاع ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان مبنی بر وجود مقدار زیادی سوخت قاچاق در یکی از پارکینگهای شهر کرمانشاه، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: ماموران با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی پارکینگ مورد نظر شده و پس از هماهنگیهای قضائی بازرسیهای لازم را به عمل آوردند.
سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان افزود: در بازرسیهای صورت گرفته ۲۲ هزار و ۳۴۰ لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۳۵ میلیارد ریال کشف شد.
وی در پایان از دستگیری یک نفر در این راستا و تشکیل پرونده ای جهت تحقیقات تکمیلی خبر داد.
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