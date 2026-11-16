کشف بیش از ۲۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در کرمانشاه

گروه استان‌‎ها - سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف ۲۲ هزار و ۳۴۰ لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۳۵ میلیارد ریال در شهر کرمانشاه خبر داد.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ،«حمزه احمدی» سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه اظهار کرد: پس از اطلاع ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان مبنی بر وجود مقدار زیادی سوخت قاچاق در یکی از پارکینگ‌های شهر کرمانشاه، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی پارکینگ مورد نظر شده و پس از هماهنگی‌های قضائی بازرسی‌های لازم را به عمل آوردند.

سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان افزود: در بازرسی‌های صورت گرفته ۲۲ هزار و ۳۴۰ لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۳۵ میلیارد ریال کشف شد.

وی در پایان از دستگیری یک نفر در این راستا و تشکیل پرونده ای جهت تحقیقات تکمیلی خبر داد.

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