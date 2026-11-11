کشف و ضبط دو فرد کبک وحشی در منزل یک شکارچی در پاوه

گروه استان‌‎ها - یگان حفاظت محیط زیست پاوه در بازرسی از منزل یک شکارچی قدیمی، دو فرد کبک وحشی و یک قبضه اسلحه ساچمه‌زنی به همراه پنج عدد فشنگ کشف و ضبط کرد.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، «علی صدیقی‌پور» رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاوه،اظهار کرد: دو فرد کبک وحشی و تعدادی ادوات مرتبط با شکار غیرمجاز در جریان بازرسی از منزل یک شکارچی قدیمی در این شهرستان کشف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: در پی اجرای دستور مقام قضایی مبنی بر بازرسی از منزل یکی از شکارچیان قدیمی، یگان حفاظت محیط زیست شهرستان پاوه با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت این شهرستان، اقدام به اجرای حکم قضایی کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاوه افزود: در جریان این بازرسی، مأموران موفق به کشف و ضبط دو فرد کبک وحشی، یک قبضه اسلحه ساچمه‌زنی مجاز و پنج عدد فشنگ ساچمه‌زنی شدند.

وی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی در این خصوص تصریح کرد: پس از کشف موارد یادشده، پرونده قضایی برای متخلف تشکیل و وی جهت رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شد.

صدیقی‌پور در پایان با تأکید بر ضرورت حفاظت از گونه‌های جانوری و حیات‌وحش منطقه، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا با همکاری مردم و دستگاه‌های مسئول، زمینه صیانت از سرمایه‌های طبیعی و تنوع زیستی منطقه فراهم شود.

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