ضرورت تحلیل هوشمندانه رویدادها توسط فرمانداران و حفظ آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات

گروه استان‌‎ها - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با تأکید بر ضرورت ارتقای هوشیاری مدیران در مواجهه با حوادث و رویدادهای ملی و منطقه‌ای، گفت: فرمانداران باید اخبار و گزارش‌های دریافتی از سامانه‌ها، مکاتبات اداری و فضای مجازی را با نگاهی تحلیلی بررسی کنند و هر رخداد را فرصتی برای شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و پیشگیری از حوادث مشابه بدانند.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، بهرام سلیمانی با تأکید بر ضرورت تقویت رویکرد تحلیل‌محور در مدیریت شهرستان‌ها، اظهار کرد: هیچ رخدادی نباید صرفاً به‌عنوان یک خبر معمولی تلقی شود؛ بلکه هر حادثه و پدیده‌ای، فارغ از مقیاس و محل وقوع آن، باید به‌عنوان زنگ هشداری برای افزایش آمادگی و فرصتی برای درس‌آموزی مورد توجه مدیران قرار گیرد.



وی افزود: نگاه مدیران نباید صرفاً به اطلاع‌یابی از حوادث محدود باشد، بلکه دریافت اخبار و گزارش‌ها باید به ارتقای هوشیاری، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه منجر شود تا از تکرار حوادث مشابه در حوزه مأموریتی دستگاه‌ها و شهرستان‌ها جلوگیری کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه پیشنهاد کرد: در فرمانداری‌ها کارگروه‌های رصد و تحلیل حوادث و آسیب‌های ملی و منطقه‌ای تشکیل شود تا با بررسی رخدادهای مختلف، مصادیق مشابه در سطح شهرستان‌ها پیش‌بینی و راهکارهای مقتضی پیش از وقوع بحران طراحی و اجرا شود.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: اگرچه در حال حاضر تاریخ دقیق برگزاری انتخابات به‌صورت قطعی اعلام نشده است، اما این ابهام زمانی نباید به هیچ عنوان بهانه‌ای برای تعلل یا تأخیر در آماده‌سازی زیرساخت‌های اجرایی باشد.

سلیمانی تصریح کرد: اتفاقاً در شرایطی که زمان دقیق برگزاری انتخابات مشخص نیست، مسئولیت ما سنگین‌تر است و تمامی تمهیدات، هماهنگی‌ها و مقدمات اجرایی باید بدون وقفه دنبال شود تا به محض ابلاغ تاریخ نهایی، دستگاه‌های اجرایی شهرستان‌ها و بخش‌ها در آمادگی کامل برای برگزاری انتخاباتی سالم، امن، قانونمند و پرشور قرار داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه آمادگی انتخاباتی باید از هم‌اکنون در دستور کار فرمانداران قرار گیرد، خاطرنشان کرد: ارزیابی مستمر زیرساخت‌های فناوری، بررسی آمادگی منابع انسانی و رصد دقیق فضای سیاسی و اجتماعی شهرستان‌ها از جمله اقداماتی است که باید از امروز با جدیت دنبال شود.

معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه افزود: برنامه‌ریزی و آماده‌سازی به‌موقع، نقش مهمی در مدیریت مطلوب فرآیندهای انتخاباتی دارد و موجب می‌شود در روزهای نزدیک به برگزاری انتخابات، با کمترین چالش و مشکل اجرایی مواجه شویم.

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