گروه استان‌ها - فرمانده انتظامی استان با اشاره به ارتقاء آمادگی و توانایی‌های پلیس کرمانشاه، گفت: به جرائت می‌توان اذعان کرد این آمادگی بیش از هر زمان دیگری خصوصا بیش از زمان جنگ رمضان است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ،«مهدی حاجیان» فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در کمیسیون عملیات فراجا که به ریاست « رضایی» جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی در کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به نقش پلیس در تقویت تاب‌آوری ملی، اظهار کرد: امروز پلیس را می‌توان نماد تاب‌آوری ملی و یکی از جلوه‌های حضور و اقتدار حاکمیت در جامعه دانست؛ مجموعه‌ای که در شرایط دشوار نیز مسئولیت خود را در قبال مردم و کشور رها نمی‌کند.

وی افزود: پلیس در دوران جنگ نیز با روحیه‌ای مسئولانه و ایثارگرانه در میدان حضور داشت و با استمرار انجام مأموریت‌ها، نقش مهمی در حفظ نظم و امنیت جامعه ایفا کرد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به حضور نیروهای پلیس در معابر و چهارراه‌ها در دوران جنگ تصریح کرد: هنگامی که مردم مشاهده می‌کردند مأموران پلیس با وجود شرایط دشوار همچنان در محل خدمت خود حضور دارند، احساس اطمینان و دلگرمی بیشتری پیدا می‌کردند، این حضور مستمر، علاوه بر کمک به حفظ نظم و امنیت، موجب تقویت روحیه عمومی و افزایش اعتماد مردم به توان مدیریت شرایط شد.

وی خاطرنشان کرد: حضور پلیس در صحنه و استمرار خدمت‌رسانی در روزهای دشوار نشان داد که این مجموعه در کنار مردم ایستاده است و برای حفظ امنیت و آرامش جامعه از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند.

حاجیان همچنین با تأکید بر نقش پلیس در حمایت از نظام و انقلاب اسلامی گفت: مجموعه انتظامی در مناسبت‌ها و شرایط مختلف همواره برای انجام مسئولیت‌های خود و پشتیبانی از امنیت کشور در میدان حضور داشته است، این حضور مستمر و همراهی با مردم، از عوامل مؤثر در حفظ انسجام اجتماعی و تقویت تاب‌آوری ملی به شمار می‌رود.

وی در پایان با اشاره به ارتقاء آمادگی و توانایی‌های پلیس کرمانشاه، گفت: به جرائت می‌توان ادعا کرد این آمادگی بیش از هر زمان دیگری خصوصا بیش از زمان جنگ رمضان است و همه ما با تمام وجود از امنیت شهر و جامعه و کشور خویش دفاع خواهیم کرد.