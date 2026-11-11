۲۸۰۰ لیتر سوخت قاچاق در ثلاث باباجانی کشف شد









به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، «رضا عباسی» فرمانده انتظامی ثلاث باباجانی اظهار : ماموران پلیس ثلاث باباجانی حین گشتزنی در بازارچه مرزی شیخ صله موفق به شناسایی ۲ دستگاه خودرو حامل سوخت قاچاق شده و نسبت به توقیف آن‌ها اقدام کردند.

وی افزود: در بازرسی‌های انجام گرفته از خودروهای توقیفی ۲۸۰۰ لیتر بنزین و گازوئیل قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی ثلاث باباجانی تصریح کرد: در این راستا ۲ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

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