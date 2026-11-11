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فرمانده انتظامی ثلاث باباجانی خبرداد:

۲۸۰۰ لیتر سوخت قاچاق در ثلاث باباجانی کشف شد

گروه استان‌‎ها - فرمانده انتظامی ثلاث باباجانی از کشف ۲۸۰۰ لیتر بنزین و گازوئیل قاچاق در این شهرستان خبر داد.

کد خبر: 4201245تاریخ انتشار: 18 بازدید۰

سوخت قاچاق

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه، «رضا عباسی» فرمانده انتظامی ثلاث باباجانی اظهار : ماموران پلیس ثلاث باباجانی حین گشتزنی در بازارچه مرزی شیخ صله موفق به شناسایی ۲ دستگاه خودرو حامل سوخت قاچاق شده و نسبت به توقیف آن‌ها اقدام کردند.

وی افزود: در بازرسی‌های انجام گرفته از خودروهای توقیفی ۲۸۰۰ لیتر بنزین و گازوئیل قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال کشف شد.

 فرمانده انتظامی ثلاث باباجانی تصریح کرد: در این راستا ۲ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

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کرمانشاهقاچاق سوختتابناکثلاث باباجانی

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