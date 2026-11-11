18بازدید۰
فرمانده انتظامی ثلاث باباجانی خبرداد:
۲۸۰۰ لیتر سوخت قاچاق در ثلاث باباجانی کشف شد
گروه استانها - فرمانده انتظامی ثلاث باباجانی از کشف ۲۸۰۰ لیتر بنزین و گازوئیل قاچاق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه، «رضا عباسی» فرمانده انتظامی ثلاث باباجانی اظهار : ماموران پلیس ثلاث باباجانی حین گشتزنی در بازارچه مرزی شیخ صله موفق به شناسایی ۲ دستگاه خودرو حامل سوخت قاچاق شده و نسبت به توقیف آنها اقدام کردند.
وی افزود: در بازرسیهای انجام گرفته از خودروهای توقیفی ۲۸۰۰ لیتر بنزین و گازوئیل قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال کشف شد.
فرمانده انتظامی ثلاث باباجانی تصریح کرد: در این راستا ۲ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
انتهای پیام/
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.