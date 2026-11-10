کشف ۱۸۵ میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای کردستان
گروه استانها - فرمانده مرزبانی استان کردستان از کشف محمولههای قاچاق به ارزش بیش از ۱۸۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال در نوار مرزی شهرستان بانه خبر داد؛ محمولههایی که شامل ۷۰ هزار نخ سیگار، ۳۰۳ رأس دام و چندین قلم کالای دیگر بوده است.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، سردار «احمدرضا حاتمی» ، فرمانده مرزبانی استان کردستان، از کشف چندین محموله کالای قاچاق در جریان اقدامات کنترلی و عملیاتی مرزبانان در نوار مرزی شهرستان بانه خبر داد.
وی با اشاره به تشدید اقدامات مرزی برای مقابله با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: مرزبانان استان با بهرهگیری از اشراف اطلاعاتی و افزایش کنترل و پایش نوار مرزی، موفق به شناسایی و کشف چندین محموله کالای قاچاق شدند.
فرمانده مرزبانی کردستان افزود: در جریان این عملیاتها، ۷۰ هزار نخ سیگار، ۳۰۳ رأس احشام سبک و سنگین، سه دستگاه تلویزیون هوشمند و مقادیر دیگری از کالاهای قاچاق کشف و ضبط شد.
حاتمی با بیان اینکه ارزش ریالی محمولههای کشفشده بر اساس نظر کارشناسان ۱۸۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال برآورد شده است، تأکید کرد: تلاشها برای شناسایی و برخورد با عوامل قاچاق ادامه دارد.
وی همچنین با تأکید بر تداوم مقابله با فعالیتهای غیرقانونی در نوار مرزی خاطرنشان کرد: مرزبانان استان با هوشیاری و آمادگی عملیاتی، بهصورت شبانهروزی از مرزهای کردستان حراست میکنند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.