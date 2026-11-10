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کشف ۱۸۵ میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای کردستان

گروه استان‌ها - فرمانده مرزبانی استان کردستان از کشف محموله‌های قاچاق به ارزش بیش از ۱۸۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال در نوار مرزی شهرستان بانه خبر داد؛ محموله‌هایی که شامل ۷۰ هزار نخ سیگار، ۳۰۳ رأس دام و چندین قلم کالای دیگر بوده است.

کد خبر: 4201026تاریخ انتشار: 30 بازدید۰

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، سردار «احمدرضا حاتمی» ، فرمانده مرزبانی استان کردستان، از کشف چندین محموله کالای قاچاق در جریان اقدامات کنترلی و عملیاتی مرزبانان در نوار مرزی شهرستان بانه خبر داد.

وی با اشاره به تشدید اقدامات مرزی برای مقابله با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: مرزبانان استان با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و افزایش کنترل و پایش نوار مرزی، موفق به شناسایی و کشف چندین محموله کالای قاچاق شدند.

فرمانده مرزبانی کردستان افزود: در جریان این عملیات‌ها، ۷۰ هزار نخ سیگار، ۳۰۳ رأس احشام سبک و سنگین، سه دستگاه تلویزیون هوشمند و مقادیر دیگری از کالاهای قاچاق کشف و ضبط شد.

حاتمی با بیان اینکه ارزش ریالی محموله‌های کشف‌شده بر اساس نظر کارشناسان ۱۸۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال برآورد شده است، تأکید کرد: تلاش‌ها برای شناسایی و برخورد با عوامل قاچاق ادامه دارد.

وی همچنین با تأکید بر تداوم مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در نوار مرزی خاطرنشان کرد: مرزبانان استان با هوشیاری و آمادگی عملیاتی، به‌صورت شبانه‌روزی از مرزهای کردستان حراست می‌کنند.

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برچسب ها

کردستانکالای قاچاقمرزهای کردستان

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