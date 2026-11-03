کشف ۲۴۳ رأس دام قاچاق به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال در مرزهای بانه

گروه استان‌ها - فرمانده هنگ مرزی بانه از کشف ۲۴۳ رأس دام قاچاق به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال خبر داد و گفت: مرزبانان با اجرای عملیات غافلگیرانه، مانع خروج غیرقانونی این احشام از کشور شدند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، سرهنگ «مراد هنرور»، فرمانده هنگ مرزی بانه، از کشف ۲۴۳ رأس دام قاچاق در مناطق مرزی این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این محموله به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال، طی شب گذشته و در جریان اجرای طرح مقابله با قاچاق دام کشف و ضبط شد.

وی افزود: مرزبانان هنگ مرزی بانه با رصد و پایش مستمر نوار مرزی و انجام اقدامات اطلاعاتی، از تحرک قاچاقچیان برای انتقال احشام به خارج از کشور مطلع شدند و با افزایش گشت‌های هدفمند و استقرار نیرو در مناطق صعب‌العبور مرزی، عملیات مقابله با این اقدام را آغاز کردند.

فرمانده هنگ مرزی بانه ادامه داد: مرزبانان در چند عملیات غافلگیرانه موفق شدند ضمن ناکام گذاشتن قاچاقچیان، ۲۴۳ رأس دام را پیش از خروج از کشور کشف کنند.

هنرور با اشاره به متواری شدن قاچاقچیان خاطرنشان کرد: عوامل این اقدام پس از رها کردن احشام، از محل متواری شدند که شناسایی و دستگیری آنان با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی در دستور کار مرزبانان قرار دارد.

وی ارزش احشام کشف‌شده را برابر اعلام کارشناسان، ۱۲۰ میلیارد ریال اعلام کرد و تأکید کرد: مرزبانان با هوشیاری و اشراف اطلاعاتی، با هرگونه قاچاق دام و خروج غیرقانونی سرمایه‌های دامی کشور از مرزها برخورد خواهند کرد.

انتهای پیام/