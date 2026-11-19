نماینده دهیاران بخش مرکزی شهرستان سروآباد تأکید کرد؛
بیمه دهیاران ساماندهی شود
گروه استانها - نماینده دهیاران بخش مرکزی شهرستان سروآباد با طرح مطالبات صنفی دهیاران، خواستار ساماندهی بیمه، حمایت از طرحهای اشتغالزا و اختصاص سهمی از درآمد پروژههای روستایی به دهیاران و شوراها شد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «دلیر نوری» در نشست دهیاران شهرستان سروآباد که با حضور قربانی، معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، فرماندار و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در روستای درکی برگزار شد، با اشاره به مشکلات بیمهای دهیاران اظهار کرد: بسیاری از دهیاران از پوشش بیمهای ناقص برخوردارند و برخی تنها ۱۵ روز در ماه بیمه دارند؛ در حالی که دهیاران بخش زیادی از وقت و توان خود را صرف خدمت به روستاها میکنند.
وی با تأکید بر ضرورت پیگیری این مطالبه در سطح ملی افزود: موضوع بیمه دهیاران را از سال ۱۳۹۸ مطرح کردهام و امیدوارم در نشستهای آینده دیگر نیازی به تکرار این مطالبه نباشد.
نماینده دهیاران بخش مرکزی سروآباد با اشاره به ظرفیتهای روستایی این شهرستان گفت: حدود ۸۶ درصد جمعیت سروآباد روستانشین هستند و بخش مهمی از موفقیتها و شاخصهای توسعهای شهرستان حاصل تلاش مردم روستاها، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی است.
نوری همچنین خواستار تمرکز وجوه و منابع مالی اختصاصیافته به روستاها در حساب دهیاریها شد و تصریح کرد: منابعی که برای توسعه روستاها اختصاص پیدا میکند باید با نظارت شوراها و سازوکارهای قانونی هزینه شود تا شفافیت و اثربخشی بیشتری داشته باشد.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از کارآفرینی در روستاها بیان کرد: نمیتوان از دهیاران انتظار داشت بدون آموزش، دانش تخصصی و حمایت کارشناسی وارد عرصه سرمایهگذاری و اشتغالزایی شوند. باید مسیر اجرای طرحهای درآمدزا به دهیاران آموزش داده شود و طرحهای قابل اجرا در اختیار آنان قرار گیرد.
نوری با اشاره به ضرورت ایجاد انگیزه برای دهیاران و شوراها در اجرای پروژههای اقتصادی پیشنهاد کرد بخشی از درآمد حاصل از طرحهای درآمدزای روستایی، در چارچوب قوانین و مقررات، به دهیاران و مجموعه شوراهای اسلامی اختصاص یابد.
وی در پایان با اشاره به مشکلات زیرساختی روستاها از جمله آب شرب و فاضلاب، بر ضرورت توجه به مطالبات روستاییان و حمایت از دهیاران برای تحقق توسعه پایدار روستاها تأکید کرد.
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