گروه استان‌ها - نگرانی خانواده‌ها از احتمال سقوط سنگ در حیاط مدرسه شهید خضری اورامان، بار دیگر ضرورت رسیدگی فوری به وضعیت ایمنی مدارس مناطق کوهستانی کردستان را مطرح کرده است؛ موضوعی که به گفته اولیای دانش‌آموزان، با وجود وقوع حادثه در زمستان گذشته، همچنان بلاتکلیف مانده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، در جریان جلسه اخیر انجمن اولیا و مربیان مدرسه، موضوع خطر ریزش سنگ از صخره‌ها و دامنه مشرف به مدرسه شهید خضری اورامان به‌عنوان یکی از دغدغه‌های جدی خانواده‌ها مطرح شد.

بر اساس اظهارات اولیای دانش‌آموزان، زمستان سال گذشته سقوط یک قطعه سنگ بزرگ به داخل حیاط مدرسه، زنگ خطری جدی درباره وضعیت ایمنی این فضای آموزشی به صدا درآورد؛ حادثه‌ای که خوشبختانه خسارت جانی در پی نداشت، اما احتمال تکرار آن همچنان نگرانی خانواده‌ها را افزایش داده است.

این وضعیت تنها سلامت دانش‌آموزان را تهدید نمی‌کند، بلکه فعالیت‌های عادی آموزشی و پرورشی را نیز تحت تأثیر قرار داده است؛ به‌طوری‌که دانش‌آموزان از فضای امن برای زنگ تفریح، بازی و فعالیت‌های ورزشی محروم هستند و برگزاری برخی مراسم و برنامه‌های مدرسه نیز با محدودیت و نگرانی همراه است.

اولیای دانش‌آموزان مدارس شهید خضری و نسیبه اورامان با تأکید بر ضرورت اقدام پیشگیرانه، خواستار ورود جدی آموزش‌وپرورش، اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و شورای اسلامی شهر برای بررسی و رفع این مشکل شده‌اند.

انجام کارشناسی فنی صخره‌ها و دامنه مشرف به مدرسه، اجرای طرح‌های ایمن‌سازی از جمله نصب توری‌های سنگ‌گیر، احداث دیوار حائل و مهار سنگ‌های خطرناک، همچنین اختصاص فضای جایگزین امن برای فعالیت‌های ورزشی و تفریحی دانش‌آموزان تا زمان رفع کامل خطر، از جمله مطالبات خانواده‌هاست.

اکنون پرسش جدی خانواده‌ها این است: آیا باید منتظر حادثه‌ای تلخ‌تر ماند تا ایمن‌سازی حیاط این مدرسه در اولویت قرار گیرد؟

انتظار می‌رود مسئولان مربوطه با حضور میدانی در مدرسه، بررسی دقیق شرایط و اعلام زمان‌بندی مشخص برای اجرای اقدامات ایمنی، به نگرانی خانواده‌ها پاسخ دهند؛ چراکه حفظ جان دانش‌آموزان نباید قربانی تأخیرهای اداری و پاس‌کاری مسئولیت‌ها شود.

خبرگزاری تابناک کردستان آمادگی دارد پاسخ و توضیحات دستگاه‌های مسئول درباره این مطالبه مردمی را نیز منتشر کند.