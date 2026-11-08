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جزئیات ریزش کوه در واحد علوم و تحقیقات تهران +فیلم
امروز در هفدهمین روز آیان ماه ریزش کوه در محدوده دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، موجب سقوط سنگ و آوار در سطح معبر شد.
به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک؛ ریزش کوه در محدوده دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، موجب سقوط سنگ و آوار در سطح معبر شد. آنچه می بینید فیلم جدیدی است که روایت دقیق تری را از شرایط اطراف دانشگاه نشان می دهد.
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