یک پژوهش جدید در چین، با بررسی وضعیت حدود ۵۰ هزار نفر، به نتایجی جالب درباره رابطه فرزند داشتن و رضایت از زندگی رسیده است .

به گزارش تابناک؛ یک پژوهش جدید در چین، با بررسی وضعیت حدود ۵۰ هزار نفر، به نتایجی جالب درباره رابطه فرزند داشتن و رضایت از زندگی رسیده است؛ نتایجی که نشان می‌دهد والدین، به‌طور میانگین، شادی بیشتری نسبت به افرادی که فرزندی ندارند گزارش می‌کنند و در میان خانواده‌های دارای فرزند نیز، خانواده‌های دختردار از سطح شادی بالاتری برخوردار بوده‌اند.

آیا جنسیت فرزندان می‌تواند بر میزان شادی و احساس خوشبختی والدین تأثیر بگذارد؟ یک پژوهش جدید در چین، با بررسی وضعیت حدود ۵۰ هزار نفر، به نتایجی جالب درباره رابطه فرزند داشتن و رضایت از زندگی رسیده است؛ نتایجی که نشان می‌دهد والدین، به‌طور میانگین، شادی بیشتری نسبت به افرادی که فرزندی ندارند گزارش می‌کنند و در میان خانواده‌های دارای فرزند نیز، خانواده‌های دختردار از سطح شادی بالاتری برخوردار بوده‌اند.

بر اساس یافته‌های این تحقیق، داشتن دختر با میزان بیشتری از شادی گزارش‌شده در والدین ارتباط داشته است؛ ارتباطی که در خانواده‌های دارای دو دختر، پررنگ‌تر از سایر گروه‌ها دیده می‌شود. همین موضوع باعث شده این پژوهش توجه بیشتری به نقش جنسیت فرزندان در تجربه عاطفی والدین و کیفیت زندگی خانوادگی جلب کند.

البته شادی در زندگی خانوادگی تنها به جنسیت یا تعداد فرزندان وابسته نیست. کیفیت روابط میان اعضای خانواده، وضعیت اقتصادی، حمایت عاطفی، سلامت روان والدین، شرایط اجتماعی و حتی نحوه تقسیم مسئولیت‌های خانه و فرزندپروری می‌توانند در احساس رضایت و خوشبختی نقش مهمی داشته باشند.

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از سوی دیگر، نتایج چنین پژوهش‌هایی لزوماً به معنای آن نیست که داشتن دختر به‌تنهایی باعث شادی بیشتر می‌شود؛ بلکه می‌تواند نشان‌دهنده ارتباط میان برخی ویژگی‌های خانوادگی و میزان شادی گزارش‌شده افراد باشد.

با این حال، یافته‌های این تحقیق بار دیگر موضوع جالبی را مطرح می‌کند: فرزندان چگونه بر تجربه والدین از زندگی، احساس تعلق، روابط عاطفی و شادی روزمره تأثیر می‌گذارند؟ آیا حضور دخترها در خانواده می‌تواند شکل متفاوتی از پیوندهای عاطفی ایجاد کند یا عوامل فرهنگی و اجتماعی در این نتایج نقش پررنگ‌تری دارند؟ پاسخ به این پرسش‌ها، نیازمند بررسی دقیق‌تر پژوهش و شرایط زندگی خانواده‌هاست.

منبع: نی نی بان



