516 بازدید ثبتشدهفیلم
سوت
شعار مردم عراق در استادیوم خطاب به ایران
تعداد بازدید: ۱۰۹
در جریان بازی ایران و عراق، گروههایی از شیعیان عراقی با پرچم ایران در استادیوم حضور پیدا کردند و شعار دادند: «جانهایمان، فدای ایران». این لحظات را میبینید.
سوت
در جریان بازی ایران و عراق، گروههایی از شیعیان عراقی با پرچم ایران در استادیوم حضور پیدا کردند و شعار دادند: «جانهایمان، فدای ایران». این لحظات را میبینید.
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.