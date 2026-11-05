امیر قلعه‌نویی از مشکلات آماده‌سازی تیم ملی، از جمله تعطیلی لیگ، دشواری سفر لژیونرها و کمبود بازیکن گفت و فیفادی گذشته را یکی از بدترین دوره‌ها دانست.

به گزارش تابناک؛ امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در مراسم تشییع پیکر حسن حبیبی پیشکسوت فوتبال، اظهار داشت: در ابتدا باید عرض تسلیت داشته باشم. این روزها، روزهای خوبی نیست و متاسفانه بزرگان زیادی را از دست می‌دهیم.

وی افزود: نکته مهم این است که انسان در دوران زندگی خود اصولی داشته باشد و بر اساس آن اصول زندگی کند، نه بر مبنای منافع شخصی. قدیمی‌ها همین‌گونه بودند و هرکدام اصول اخلاقی و معرفتی خاص خود را داشتند و با همان اصول زندگی می‌کردند.

قلعه‌نویی: لقب آقای فوتبال برازنده حسن حبیبی بود

سرمربی تیم ملی فوتبال در خصوص حبیبی گفت: به نظر من به‌واقع لقب آقای فوتبال برازنده او بود؛ چرا که شاگردان زیادی را چه در عرصه بازیگری و چه در حوزه مربیگری به جامعه فوتبال تحویل دادند. ان‌شاالله در این ایام که مصادف با ایام فاطمیه است، با حضرت فاطمه زهرا (س) و اهل‌بیت (ع) محشور شود.

وی درباره ضرورت برگزاری مراسم‌هایی برای تجلیل از پیشکسوتان فوتبال اظهار داشت: بحث، مسائل مالی نیست؛ موضوع محبت و توجه است. باید هر چند وقت یک‌بار مراسمی برگزار شود تا این عزیزان دور هم جمع شوند و یکدیگر را ببینند. این نسل، نسل بزرگی از فوتبال ایران بود؛ نسلی از انسانیت، معرفت و پهلوانی که در تمام عرصه‌ها، از فوتبال و داوری گرفته تا رشته‌های دیگر، حضور داشتند.

سرمربی تیم ملی افزود: به اعتقاد من یکی از دغدغه‌های احمد دنیامالی نیز توجه بیشتر به پیشکسوتان است، اما شرایط جنگی کشور باعث شده مشکلات زیادی وجود داشته باشد. دولت فعلی با مسائل و مشکلات متعددی روبه‌رو است و امیدوارم این شرایط پشت سر گذاشته شود. یقین دارم وزیر ورزش توجه ویژه‌ای به پیشکسوتان خواهد داشت.

قلعه‌نویی خاطرنشان کرد: پیش از اینکه دنیامالی وزیر شود، من مدت کوتاهی در ملوان حضور داشتم و او عضو هیات‌مدیره این باشگاه بود. شناخت کافی و نزدیکی از وی دارم و می‌دانم که همواره تلاش کرده به پیشکسوتان احترام ویژه‌ای بگذارد.

وی با اشاره به شرایط کشور تصریح کرد: خدا و اهل‌بیت به این ملت کمک کنند. باید از مردم بزرگ ایران تشکر کنیم که در این شرایط حضور پررنگی داشته‌اند و اقتدار ایران و ایرانی را به دنیا نشان داده‌اند. این کار بزرگی است و کمتر ملتی در دنیا چنین حضوری دارد.

قلعه‌نویی درباره انتخاب یحیی گل‌محمدی به‌عنوان سرمربی تیم ملی امید گفت: امیدوارم با حضور گل‌محمدی و مجموعه فوتبال ملی، روند خوبی طی شود و تغییر نسل مناسبی در فوتبال ایران صورت بگیرد.

وی درباره هماهنگی با سرمربی تیم امید، خاطرنشان کرد: دیروز جلسه‌ای داشتیم. گل‌محمدی را از قدیم می‌شناسم؛ او از بچه‌محله‌های ماست و مربی بزرگی است که رزومه خوبی دارد. امیدوارم در مسئولیت جدیدش موفق باشد. بخشی از تجربیات ملی خودم را نیز به او منتقل کردم.

قلعه‌نویی: فیفادی گذشته یکی از بدترین فیفادی‌های ما بود

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به تفاوت شرایط مربیگری در تیم‌های باشگاهی و ملی گفت: شما می‌بینید مربی بزرگی مانند آنچلوتی در باشگاه نتایج درخشانی می‌گیرد، اما در تیم ملی برزیل ممکن است نتواند همان موفقیت را تکرار کند. شرایط تیم ملی با باشگاه کاملاً متفاوت است. در باشگاه حدود ۲۰۰ جلسه تمرینی فرصت دارید تا افکار تاکتیکی خود را پیاده کنید، اما در تیم ملی چنین فرصتی وجود ندارد؛ به‌خصوص در تیم ملی ایران و در شرایط جنگی.

قلعه‌نویی با اشاره به مشکلات تیم ملی در فیفادی اخیر اظهار داشت: تا همین فیفادی گذشته، تیم ما با چهار مشکل اساسی مواجه بود؛ نخست اینکه لیگ تعطیل شده بود، دوم تمرینات باشگاه‌ها تعطیل بود، سوم لژیونرها در شرایط دشوار سفر قرار داشتند و چهارم اینکه بازیکنانمان را در اختیار تیم ملی امید گذاشته بودیم. حتی بازیکنان اصلی تیم امید را نیز به تیم ملی داده بودیم.

وی افزود: با ۱۴ یا ۱۵ بازیکن تمرینات را آغاز کردیم. به همین دلیل، فیفادی گذشته یکی از بدترین فیفادی‌های ما بود؛ به‌خصوص در شرایط جنگی.

سرمربی تیم ملی با مقایسه شرایط ایران و سایر تیم‌ها گفت: برای مثال، تیم ژاپن زمانی که می‌خواهد در یک فیفادی بازی کند، ۱۷ یا ۱۸ لژیونر در اروپا و سایر نقاط دنیا دارد که با یک پرواز به توکیو می‌آیند. اما ما حتی برای آوردن یک بازیکن از عراق باید حدود ۳۰ ساعت در مسیر باشیم. شرایط برای بازیکنان روسیه نیز دشوار است.

قلعه‌نویی تأکید کرد: در فیفادی، به‌ویژه برای بازی نخست، عملاً بدون تمرین وارد مسابقه می‌شویم. دیدار با ازبکستان نیز در چنین شرایطی برگزار شد که کار را بسیار دشوار می‌کند.

قلعه‌نویی در ادامه با اشاره به فرصت ایجادشده برای تیم ملی امید گفت: خوشبختانه اردوهای تیم ملی امید در فیفادی‌ها می‌تواند کمک خوبی به گل‌محمدی باشد. دیروز نیز جلسه‌ای داشتیم و اولویت‌بندی‌های لازم را انجام دادیم. ان‌شاءالله هفدهم ماه اسامی را اعلام می‌کنیم.

برنامه قلعه‌نویی برای تسریع جوانگرایی در تیم ملی فوتبال

وی درباره برنامه جوانگرایی تیم ملی بزرگسالان خاطرنشان کرد: بخشی از برنامه ما جوانگرایی است. البته باید تأکید کنم که جوانگرایی نباید به‌ اشتباه انجام شود. ما در گذشته تغییر نسل خوبی داشتیم و جوانگرایی مناسبی صورت گرفت، اما از این به بعد می‌خواهیم سرعت این روند را کمی بیشتر کنیم.

سرمربی تیم ملی در پایان درباره همکاری با تیم امید گفت: در ساختمانی که ما حضور داریم، پیش از این تیم ملی امید اتاقی نداشت، اما از زمانی که من آمدم، یک اتاق به این تیم اختصاص دادیم. در دوره عنایتی، روانخواه و عبدی نیز اعضای تیم امید در آنجا حضور داشتند و اکنون گل‌محمدی هم در همان محل مستقر می‌شود. این موضوع باعث می‌شود ارتباط تنگاتنگ و هماهنگی بیشتری میان دو تیم ملی داشته باشیم.

منبع: ایرنا