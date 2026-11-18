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آنتونیو آدان از فوتبال خداحافظی کرد
دروازهبان ۳۹ ساله و سابق تیمهای رئال مادرید، رئال بتیس و استقلال رسما از دنیای فوتبال خداحافظی کرد.
به گزارش تابناک؛ آنتونیو آدان دروازهبان مادریدی که سابقه حضور در تیمهای رئال مادرید، بتیس و استقلال را در کارنامه دارد خئداحافظی خودش را از فوتبال اعلام کرد.
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آدان قهرمانی در لالیگا، کوپادلری، سوپرکاپ اروپا و اسپانیا و لیگ، جام حذفی و سوپرجام پرتغال را در کارنامه دارد و یک فصل هم دروازهبان استقلال بود.
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