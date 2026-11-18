مایکروسافت با رونمایی از مجموعه‌ای از مدل‌های هوش مصنوعی اختصاصی، رقابت خود با اپن‌ای‌آی و آنتروپیک را وارد مرحله تازه‌ای کرد.

به گزارش تابناک؛مایکروسافت با معرفی مجموعه‌ای از مدل‌های هوش مصنوعی جدید در حوزه برنامه‌نویسی، امنیت سایبری و تولید تصویر، گام تازه‌ای برای کاهش وابستگی به رقبا و رقابت مستقیم با اپن‌ای‌آی و آنتروپیک برداشته است.

این شرکت روز ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۶ آبان ۱۴۰۵) ، هم‌زمان با کنفرانس مایکروسافت ایگنایت در سان‌فرانسیسکو، از خانواده‌ای جدید از مدل‌های هوش مصنوعی رونمایی کرد که به‌طور تخصصی برای انجام وظایف مختلف طراحی شده‌اند.

مهم‌ترین محصول این مجموعه، مدل برنامه‌نویسی «MAI Code ۲» است. مایکروسافت مدعی است این مدل با وجود هزینه بسیار کمتر، عملکردی نزدیک به مدل‌های پیشرفته رقبا در برنامه‌نویسی دارد.

رقابت بر سر هزینه و عملکرد

مایکروسافت می‌گوید مدل MAI Code ۲ در مجموعه‌ای از آزمون‌های برنامه‌نویسی، به ۹۸ درصد عملکرد مدل GPT-۶.۱ سول با حدود ۴۰ درصد هزینه آن دست یافته است. این مدل همچنین به ادعای شرکت، ۹۶ درصد عملکرد مدل کلود اپوس ۵.۵ را با تنها ۵ درصد هزینه آن ارائه می‌دهد.

نسخه سبک‌تر این مدل با نام MAI Code ۲ Flash نیز برای کارهای روزمره برنامه‌نویسی، اصلاح کدها و رفع خطاهای نرم‌افزاری طراحی شده است.

ورود به حوزه امنیت سایبری

مایکروسافت در کنار مدل برنامه‌نویسی خود، از مدل امنیتی MAI Cyber ۲ Flash نیز رونمایی کرده است؛ مدلی که برای کمک به شناسایی و مقابله با آسیب‌پذیری‌های امنیتی طراحی شده و فعلاً دسترسی به آن به گروه محدودی از مشتریان اختصاص دارد.

این شرکت مدعی است مدل جدید در آزمون امنیت سایبری CyberGymE۲E به کیفیتی مشابه GPT-۶ آسترا دست یافته، درحالی‌که هزینه انجام هر وظیفه با آن کمتر از ۲ درصد هزینه رقیب است.

مصطفی سلیمان، مدیر بخش هوش مصنوعی مایکروسافت، در گفت‌وگو با رویترز گفت تمرکز بر توسعه مدل‌های تخصصی به شرکت اجازه می‌دهد هزینه‌ها را کاهش دهد و در برخی ارزیابی‌ها با رقبای بزرگ برابری کند یا از آن‌ها پیشی بگیرد.

فراتر از برنامه‌نویسی

مجموعه تازه مایکروسافت به دو حوزه کدنویسی و امنیت محدود نمی‌شود. این شرکت مدل تولید و ویرایش تصویر MAI Image ۲.۷ و مدل‌های جدید تبدیل گفتار به متن و پردازش صوتی هم‌زمان را نیز معرفی کرده است.

مایکروسافت همچنین از مدل تصمیم‌گیری Decision ۱.۱ و امکان ارائه وزن‌های مجوزدار مدل‌های خود به مشتریان سازمانی خبر داده است تا کسب‌وکارها بتوانند آن‌ها را با داده‌های اختصاصی خود تطبیق دهند.

سلیمان در بخش دیگری از این گفت‌وگو بر اهمیت ایمنی مدل‌ها تأکید کرد و گفت جلوگیری از انجام اقدامات مخرب توسط هوش مصنوعی و اطمینان از رفتار مطابق انتظار، از اولویت‌های اصلی تیم اوست

معرفی این مدل‌ها نشان می‌دهد مایکروسافت دیگر صرفاً به عرضه محصولات مبتنی بر فناوری شرکت‌های دیگر بسنده نمی‌کند و توسعه مدل‌های اختصاصی را به یکی از محورهای اصلی رقابت خود در بازار هوش مصنوعی تبدیل کرده است.





منبع: رویترز