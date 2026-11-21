معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: مهمات باقی‌مانده از جنگ تحمیلی سوم و مهمات کشف‌شده از دوران جنگ تحمیلی، روز یکشنبه یکم آذرماه در اطراف اهواز و خرمشهر امحا می‌شوند.

به گزارش تابناک ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان عصر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اعلام کرد:در اطرافاز ساعت ۱۲ ظهر آغاز می‌شود و انفجارها کنترل‌شده است.

وی افزود: همچنین مین‌ها و مهمات کشف‌شده در اطراف شهرستان خرمشهر، روز یکشنبه یکم آذرماه از ساعت ۱۲ تا ۱۴ منهدم می‌شوند و احتمال شنیده‌شدن صدای انفجار وجود دارد.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان تأکید کرد: این انفجارها کنترل‌شده است و جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.