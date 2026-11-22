در جریان برگزاری نشست تخصصی بانکداری باز در نمایشگاه نظام مالی، کارشناسان، مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی به بررسی ابعاد مختلف گذار از بانکداری سنتی به بانکداری باز، نقش پلتفرم‌های دیجیتال در کاهش هزینه‌های مبادله و نحوه بهره‌گیری از دارایی‌های نوظهور نظیر طلا جهت تامین مالی در چرخه اقتصاد پرداختند.

در این نشست که با حضور مجتبی قاسمی، دبیر هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد، علی میری، مدیرعامل وال‌گلد، ایرج نیازی، مدیرعامل سابق بانک کارگشایی و فرهاد بیرامی، رئیس اداره تحول دیجیتال بانک ملت برگزار شد، نمایندگان حاکمیت و بخش خصوصی دیدگاه‌های خود را پیرامون ضرورت اصلاح مقررات و توسعه هم‌افزایی میان‌بخشی اعلام کردند.

اقتصاد دیجیتال ناجی اقتصاد ایران و سدی در برابر مهاجرت جوانان است

دبیر هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد، مجتبی قاسمی با تاکید بر ضرورت حمایت از نوآوری و کاهش هزینه‌های مبادله اظهار داشت که تحول در نظام مالی و گذار به سمت بانکداری باز و دارایی‌محور، زمانی کشور را به اهداف توسعه‌ای می‌رساند که انحصارات اطلاعاتی و موانع بوروکراتیک از سر راه پلتفرم‌ها برداشته شود.

وی درباره ماموریت هیئت مقررات‌زدایی تصریح کرد که این نهاد فراقوه‌ای تلاش می‌کند با شناسایی دقیق مقررات مخل و ابطال آن‌ها در قالب مصوبات الزام‌آور، بستر لازم را برای بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و تسهیل فعالیت اکوسیستم اقتصاد دیجیتال در کشور مهیا کند.

گذار از انحصار سنتی به بانکداری باز «تخریب خلاق» در خدمت ارتقای کارایی

مجتبی قاسمی در ادامه با تفکیک وظایف نظام بانکی به پرداخت و تامین مالی بیان کرد که آزادسازی داده‌های انباشته‌شده در شبکه بانکی و ورود دارایی‌های امن، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده و تصمیم‌گیری‌ها را در بستر داده‌های شفاف بهینه‌تر می‌کند.

مجتبی قاسمی همچنین افزود که گذار به سمت بانکداری باز، به افزایش سرعت تسویه و کاهش ریسک نکول می‌انجامد. روندی که گرچه نیازمند تخریب خلاق و انطباق ساختارهای قدیمی است اما منفعت نهایی آن به تمام جامعه می‌رسد.

زنده‌سازی «سرمایه‌های مرده» تحقق همزمان کارایی اقتصادی و عدالت توزیعی

در ادامه مجتبی قاسمی با اشاره به مفاهیم توسعه اقتصادی خاطرنشان کرد که وثیقه‌گذاری دارایی‌های امن نظیر طلا نمونه‌ای از احیا و ورود سرمایه‌های مرده به شریان‌های رسمی اقتصادی است که به اعتبارات زنده تبدیل می‌شوند. وی تاکید کرد که این الگو موجب ارتقای عدالت و شمول مالی شده و علاوه بر بزرگ‌تر کردن کیک اقتصاد، توزیع فرصت‌ها را میان اقشار مختلف عادلانه‌تر می‌کند.

اقتصاد دیجیتال، ناجی اقتصاد ایران و مهارکننده مهاجرت نخبگان جوان

وی با اشاره به نقش استارتاپ‌ها در نگهداشت نخبگان اذعان داشت که توسعه اقتصاد دیجیتال باعث حفظ سرمایه انسانی کشور شده و انگیزه ماندن را در جوانان متخصص تقویت می‌کند. او رویکرد صحیح حاکمیت را مدیریت ریسک به جای سرکوب فناوری دانست و اعلام کرد که اقتصاد دیجیتال می‌تواند ناجی اقتصاد ایران باشد و باید تمام‌قد از آن پشتیبانی کرد.

او در ادامه تاکید کرد که حمایت از این اکوسیستم، استراتژی محوری در وزارت اقتصاد است و این هیئت آمادگی کامل برای حذف مقررات دست‌وپاگیر را دارد. او در جمع‌بندی صحبت‌های خود پذیرش بانکداری باز را آینده‌ای گریزناپذیر دانست و خاطرنشان کرد که تنظیم‌گران باید تسهیل‌کننده فرایندها باشند و از ایجاد هزینه‌های مبادله اضافی جلوگیری کنند.

از نوآوری باز در بانکداری تا هدایت طلا به بخش مولد

علی میری، مدیرعامل وال‌گلد، با اشاره به تعامل پلتفرم‌های مالی مبتنی بر طلا با نظام بانکی عنوان کرد که ورود بانک‌ها به حوزه وثیقه‌گیری طلا و راه‌اندازی سامانه‌های استعلام‌گیری، نقش مهمی در کاهش عدم‌اطمینان‌های این صنعت داشته و حرکت به سمت نوآوری باز را هموار کرده است.

مدیرعامل وال‌گلد تمرکز اصلی این پلتفرم را بر افزایش توان اقتصادی خانوار دانست و تاکید کرد که رگولاتور باید به جای محدودسازی اصل فناوری، بر مدیریت ریسک‌های اعتباری و ایجاد ثبات مقرراتی تمرکز کند.

خروج طلا از سرمایه راکد، خدمت «طلاساز» و لزوم همکاری سه‌جانبه

او درباره چالش‌های تامین سرمایه در گردش کارگاه‌های تولیدی اشاره کرد که محدودیت‌های اعطای تسهیلات به طلا، موجب تضعیف تولید شده است، در حالی که طلا می‌تواند ماده اولیه خطوط تولید باشد.

علی میری در ادامه یادآور شد که پلتفرم وال‌گلد با طراحی سرویس طلاساز، طلای راکد کاربران را با موافقت آن‌ها وارد چرخه تولید کرده تا ضمن ایجاد ارزش‌افزوده، سود حاصل میان کاربر و تولیدکننده تقسیم شود. او تحقق کامل این ظرفیت‌ها را نیازمند همکاری سه‌جانبه میان پلتفرم‌ها، بانک‌ها و نهادهای حاکمیتی برشمرد.

بانکداری باز بر محور دارایی و مهار ریسک نکول

ایرج نیازی، مدیرعامل سابق بانک کارگشایی و از مدیران ارشد بانک ملی، به آغاز ذخیره‌سازی طلای پلتفرم‌ها در شبکه بانکی اشاره کرد و گفت این اقدام نقش به‌سزایی در کاهش ریسک سیستماتیک صنعت و جلب اعتماد عمومی داشته است. او با اشاره به تمرکز بر بانکداری باز دارایی‌محور توضیح داد که پیوند میان بانک‌ها و پلتفرم‌ها و اتصال به سامانه جامع وثایق، امکان کاهش چشمگیر ریسک نکول اعتباری را فراهم می‌آورد. ایرج نیازی مولدسازی انواع دارایی‌ها نظیر طلا، املاک و خودرو را بستری مناسب برای اعطای تسهیلات خرد خانوار بدون نیاز به ضامن دانست که به توسعه اعتباردهی کشور کمک شایانی می‌کند.

تامین مواد اولیه ۱۲ هزار کارگاه طلا و توسعه زنجیره ارزش

نیازی همچنین بر لزوم هدایت ذخایر طلای راکد پلتفرم‌ها به عنوان ماده اولیه به ۱۲ هزار کارگاه تولیدی کشور تاکید کرد تا ظرفیت خالی این واحدها فعال شده و منافع آن میان ذی‌نفعان تقسیم شود.

عبور از ترس‌های سنتی، مهار ریسک نکول از مسیر دیجیتال و ایجاد بازی برد-برد

فرهاد بیرامی، رئیس اداره تحول دیجیتال بانک ملت، با اشاره به تحقق بانکداری تعبیه‌شده اظهار داشت که تنوع‌بخشی به وثایق بانکی و پذیرش دارایی‌های جدید، گامی مهم در مسیر توسعه خدمات مالی غیرحضوری محسوب می‌شود.

او هم‌افزایی بانک‌ها و پلتفرم‌ها را رابطه‌ای برد-برد دانست که باعث بهینه‌سازی فرآیندهای اعتبارسنجی و مهار ریسک نکول می‌گردد. بیرامی به دستاوردهای اپلیکیشن دیما اشاره کرد و افزود که با همکاری استارتاپ‌های هوش مصنوعی، بیش از دو میلیون فقره تسهیلات کاملا غیرحضوری در این بستر پرداخت شده است. در پایان تاکید کرد که آینده صنعت مالی بر محور بانکداری نامرئی و تعبیه‌شده استوار است و خلق سرویس‌های نوین، منافع سرشاری برای کل اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.