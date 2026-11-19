در بازار طلا و سکه امروز پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ سکه امامی ۲۴۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان شد.

قیمت طلا و سکه امروز ۲۸ آبان؛ سکه امامی ۲۴۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان شد



به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بازار طلا و سکه در معاملات پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ با نرخ‌هایی همراه شد که نشان می‌دهد بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار به بیش از ۲۴ میلیون تومان و قیمت سکه طرح جدید به حدود ۲۴۹ میلیون تومان رسیده است.

بر اساس آخرین نرخ‌های ثبت‌شده در ساعت ۱۸: ۰۱: ۰۳، هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۲۴ میلیون و ۱۸۱ هزار و ۷۰۰ تومان و هر گرم طلای ۲۴ عیار با نرخ ۳۲ میلیون و ۳۲۹ هزار تومان معامله شده است.

همچنین بهای هر اونس طلا در بازار جهانی ۳ هزار و ۷۰۷ دلار و مظنه طلا در تهران ۱۰۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان ثبت شده است.

آخرین قیمت طلا امروز پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵

بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده، قیمت انواع طلا در بازار به شرح زیر است:

اونس جهانی طلا: ۳ هزار و ۷۰۷ دلار

مظنه طلا در تهران: ۱۰۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۲۴ میلیون و ۱۸۱ هزار و ۷۰۰ تومان

هر گرم طلای ۲۴ عیار: ۳۲ میلیون و ۳۲۹ هزار تومان

قیمت انواع سکه در بازار امروز

در بازار سکه نیز سکه طرح جدید با قیمت ۲۴۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه طرح قدیم با نرخ ۲۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شده است.

قیمت سایر قطعات سکه نیز به این شرح است:

سکه طرح جدید: ۲۴۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

سکه طرح قدیم: ۲۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

نیم‌سکه: ۱۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

ربع‌سکه: ۷۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

سکه گرمی: ۳۶ میلیون تومان