بازار طلا و سکه امروز در مسیر صعودی حرکت کرد؛ هر گرم طلای ۱۸ عیار از مرز ۲۶ میلیون تومان عبور کرد و سکه امامی به ۲۶۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.

طلا و سکه دوباره گران شدند؛ سکه امامی به ۲۶۵ میلیون تومان رسید

به گزارش تابناک؛ قیمت اونس طلا در معاملات امروز با افزایش همراه شد و در محدوده ۴ هزار و ۱۳۳ دلار قرار گرفت. در بازار داخلی نیز هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۶ میلیون و ۸۱ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت خورد. همچنین قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار به حدود ۱۱۲ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسید.قیمت طلای ۲۴ عیار نیز در معاملات امروز ۳۴ میلیون و ۷۷۱ هزار تومان اعلام شد.

قیمت سکه امامی امروز

سکه طرح جدید یا سکه امامی امروز ۲۶۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.

قیمت سکه طرح قدیم نیز به ۲۵۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.

در بازار نیم‌سکه، این قطعه ۱۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت خورد و ربع‌سکه نیز ۷۵ میلیون تومان معامله شد.

همچنین قیمت سکه گرمی در معاملات امروز ۳۸ میلیون تومان اعلام شد.

مجموع قیمت‌های امروز نشان می‌دهد بازار طلا و سکه در ادامه معاملات، تحت تأثیر رشد اونس جهانی و نوسانات بازار ارز، روندی افزایشی داشته است. در این میان، طلای ۱۸ عیار در محدوده ۲۶ میلیون تومان و سکه امامی در محدوده ۲۶۵ میلیون تومان قرار گرفته‌اند.