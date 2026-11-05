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طلا و سکه دوباره گران شدند؛ سکه امامی به ۲۶۵ میلیون تومان رسید

بازار طلا و سکه امروز در مسیر صعودی حرکت کرد؛ هر گرم طلای ۱۸ عیار از مرز ۲۶ میلیون تومان عبور کرد و سکه امامی به ۲۶۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.

کد خبر: 4200026تاریخ انتشار: 1356 بازدید۰

+طلا+و+سکه

به گزارش تابناک؛ قیمت اونس طلا در معاملات امروز با افزایش همراه شد و در محدوده ۴ هزار و ۱۳۳ دلار قرار گرفت. در بازار داخلی نیز هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۶ میلیون و ۸۱ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت خورد. همچنین قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار به حدود ۱۱۲ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسید.قیمت طلای ۲۴ عیار نیز در معاملات امروز ۳۴ میلیون و ۷۷۱ هزار تومان اعلام شد.

 قیمت سکه امامی امروز

سکه طرح جدید یا سکه امامی امروز ۲۶۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.

قیمت سکه طرح قدیم نیز به ۲۵۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.

در بازار نیم‌سکه، این قطعه ۱۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت خورد و ربع‌سکه نیز ۷۵ میلیون تومان معامله شد.

همچنین قیمت سکه گرمی در معاملات امروز ۳۸ میلیون تومان اعلام شد.

مجموع قیمت‌های امروز نشان می‌دهد بازار طلا و سکه در ادامه معاملات، تحت تأثیر رشد اونس جهانی و نوسانات بازار ارز، روندی افزایشی داشته است. در این میان، طلای ۱۸ عیار در محدوده ۲۶ میلیون تومان و سکه امامی در محدوده ۲۶۵ میلیون تومان قرار گرفته‌اند.

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قیمت طلاقیمت سکهطلا و سکه

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