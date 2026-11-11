قیمت سکه پارسیان امروز 20 آبان 1405
قیمت سکه پارسیان امروز ۲۰ آبان در وزنهای مختلف و با عیار ۷۵۰ اعلام شد. در جدول زیر میتوانید نرخ انواع سکه پارسیان را از وزن ۱۰۰ سوت تا ۱۵۰۰ سوت مشاهده کنید.
به گزارش تابناک؛ قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ در وزنهای مختلف و با عیار ۷۵۰ اعلام شد. در جدول زیر میتوانید نرخ انواع سکه پارسیان را از وزن ۱۰۰ سوت تا ۱۵۰۰ سوت مشاهده کنید.
سکه پارسیان در وزنهای متنوعی عرضه میشود و سوت یکی از واحدهای اندازهگیری جرم طلاست. هر گرم طلا معادل ۱۰۰۰ سوت است؛ بنابراین هر سوت برابر با یکهزارم گرم خواهد بود. برای مثال، سکه پارسیان ۱۰۰۰ سوتی معادل یک گرم طلا وزن دارد.
جدول قیمت سکه پارسیان امروز ۲۰ آبان ۱۴۰۵
قیمت انواع سکه پارسیان با عیار ۷۵۰ در بازار امروز به شرح زیر است:
نوع سکه پارسیان وزن (سوت) قیمت (ریال)
سکه پارسیان ۱۰۰ ۲۹٬۴۰۰٬۰۰۰
سکه پارسیان ۲۰۰ ۵۵٬۲۵۰٬۰۰۰
سکه پارسیان ۳۰۰ ۸۱٬۱۰۰٬۰۰۰
سکه پارسیان ۴۰۰ ۱۰۶٬۹۵۰٬۰۰۰
سکه پارسیان ۵۰۰ ۱۳۲٬۸۰۰٬۰۰۰
سکه پارسیان ۶۰۰ ۱۵۸٬۶۵۰٬۰۰۰
سکه پارسیان ۷۰۰ ۱۸۴٬۵۰۰٬۰۰۰
سکه پارسیان ۸۰۰ ۲۱۰٬۴۰۰٬۰۰۰
سکه پارسیان ۹۰۰ ۲۳۶٬۲۰۰٬۰۰۰
سکه پارسیان ۱۰۰۰ ۲۶۳٬۶۰۰٬۰۰۰
سکه پارسیان ۱۱۰۰ ۲۸۹٬۵۰۰٬۰۰۰
سکه پارسیان ۱۲۰۰ ۳۱۵٬۳۰۰٬۰۰۰
سکه پارسیان ۱۳۰۰ ۳۴۱٬۲۰۰٬۰۰۰
سکه پارسیان ۱۴۰۰ ۳۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰
سکه پارسیان ۱۵۰۰ ۳۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰
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