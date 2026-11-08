بازار طلا و سکه امروز با یک موج نزولی شدید مواجه شد به طوری که با وجود ثبات قیمت جهانی، سکه‌ها با افت‌های میلیونی از بازار خارج شدند؛ اما علت اصلی این ریزش چیست؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک قیمت طلا و سکه امروز نسبت به روز گذشته روند نزولی در اکثر شاخص‌ها داشته است؛ از سکه امامی تا ربع سکه، امروز همه با کاهش قیمت مواجه شدند در حالی که قیمت جهانی طلا هیچ تغییری نکرده است،اما بازار داخلی با یک ریزش همگانی روبرو شده که نشان‌دهنده یک اتفاق پنهان در قیمت دلار یا تقاضای بازار است.

هرچند که این کاهش در برخی اقلام شدیدتر و در برخی دیگر کمتر بوده است برای مثال قیمت طلای ۱۸ عیار روز گذشته ۲۵,۷۹۴,۰۰۰ تومان بود و امروز به ۲۵,۳۹۳,۰۰۰ تومان رسید و کاهش ۴۰۱,۰۰۰تومانی داشت همچنین قیمت نقره روز گذشته ۴۶۱,۰۰۰تومان بود و امروز به ۴۵۵,۰۰۰ تومان رسید و افت ۶,۰۰۰ تومانی پیدا کرد .

همچنین قیمت سکه امامی روز گذشته ۲۶۳,۹۴۰,۰۰۰ تومان بود و امروز به ۲۵۷,۷۴۰,۰۰۰ تومان رسید و افت ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومانی پیدا کرد. ازسویی دیگر قیمت سکه بهار آزادی روز گذشته ۲۵۴,۰۴۵,۰۰۰ تومان بود و امروز با کاهش شدید به نرخ ۲۴۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان رسید و افت ۴,۸۹۵,۰۰۰ تومانی نسبت به روز قبل ثبت کرد .

قیمت نیم سکه روز گذشته ۱۳۹,۰۷۰,۰۰۰ بود درحالی که امروز به ۱۳۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان رسید و کاهش ۲,۵۲۰,۰۰۰ تومانی پیدا کرد. همچنین قیمت ربع سکه دیروز ۷۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان بود و امروز به ۷۲,۲۶۰,۰۰۰ تومان رسید که افت قابل ملاحظه ۲,۴۴۰,۰۰۰تومانی را ثبت کرد . همچنین قیمت اونس طلا روز گذشته ۴,۰۷۰دلار بود و امروز بدون تغییر در همان قیمت ثابت ماند.

چرا قیمت‌ها بدون تغییر اونس، سقوط کردند؟

بنابراین بیشترین افت قیمت را سکه امامی با افت ۶.۲ میلیون تومانی داشت که این مساله نشان می‌دهد که بازار سکه امروز بسیار پرنوسان بوده و ریزش سنگینی را تجربه کرده است و اما کمترین افت مربوط به نقره با ۶ هزار تومان کاهش است که نشان‌دهنده ثبات نسبی آن نسبت به سایر اقلام است.

اما از آنجایی که اونس طلا بدون تغییر مانده است، به نظر می رسد این کاهش‌ها در بازار داخلی ناشی از کاهش قیمت دلار یا کاهش تقاضای داخلی است و ارتباطی به قیمت جهانی طلا ندارد.

همچنین بازار سکه امروز نسبت به طلا، افت شدیدتری را تجربه کرد که نشان می‌دهد بخشی از حباب سکه در حال تخلیه است که در این میان سکه امامی بیشترین میزان کاهش را داشته و با افت حدود ۶.۲ میلیون تومانی، از ۲۶۳,۹۴۰,۰۰۰ تومان به ۲۵۷,۷۴۰,۰۰۰ تومان رسیده است و پس از آن سکه بهار آزادی با کاهش حدود ۴.۸ میلیون تومانی، به رقم ۲۴۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان بازگشته است. البته نیم و ربع سکه نیز به ترتیب حدود ۲.۵ میلیون تومان و ۲.۴ میلیون تومان ارزان شده‌اند که ریزش های قابل ملاحظه ای است.

ریزش همگانی سکه ها درحالی امروز رخ داد که اونس طلا در قیمت ۴,۰۷۰ دلار ثبات داشت که به نظر میر سد وقتی قیمت جهانی طلا تغییر نمی‌کند اما قیمت‌های داخلی کاهش می‌کند مرتبط با کاهش قیمت دلار یا کاهش شدید تقاضا و حباب داخلی است و نه تغییرات در بازار جهانی طلا.