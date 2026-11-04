قیمت طلا و سکه امروز 13 آبان / بازار طلا و سکه در وضعیت قرمز!

در حالی که بسیاری منتظر سیگنال‌هایی از بازار ارز بودند، اما این بار محرک، از جایی دورتر آمد و قیمت‌ها را به شدت بالا برد. جهش ۳ درصدی اونس جهانی، بازی را در بازار داخلی تغییر داد .

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، قیمت طلا و سکه امروز شاهد یک روند صعودی و قدرتمند در تمامی سطوح بود ؛ به طوری که افزایش قیمت‌ها هم از سوی بازار جهانی و اونس طلا و هم از سوی عوامل داخلی، باعث شد که تمامی دارایی‌های مرتبط با طلا، از طلای ۱۸ عیار گرفته تا انواع سکه، با نرخ‌های بالاتری نسبت به دیروز معامله شوند.

اما مهم‌ترین عامل محرک امروز، رشد قابل توجه قیمت اونس طلا در بازار جهانی است به طوری که قیمت اونس از ۳,۹0۹ دلار در روز گذشته به ۴,۰۳۰ دلار در امروز رسید و این جهش حدود ۳ درصد، فشار شدیدی بر قیمت‌های داخلی وارد کرده و باعث شده است حتی با وجود ثبات یا تغییرات نرخ ارز، قیمت طلا در ایران صعود کند.

در بازار داخلی، طلا و نقره هر دو روند افزایشی را طی کرده‌اند به طوری که قیمت طلای ۱۸ عیار امروز با افزایش حدود ۲۵۰ هزار تومان نسبت به دیروز، از ۲۵,۵۵۳,۰۰۰ تومان به ۲۵,۸۰۳,۰۰۰ تومان رسید و قیمت نقره نیز با رشد حدود ۱۰ هزار تومان، به ۴۶۹,۰۰۰ تومان افزایش یافت.

ردیف کالا قیمت دیروز (۱۲ آبان) به تومان قیمت امروز (۱۳ آبان) به تومان روند میزان تغییرات ۱ اونس طلا ۳,۹۰۹ دلار ۴,۰۳۰ دلار ۱۲۱ دلار افزایش ۲ طلای ۱۸ عیار ۲۵,۵۵۳,۰۰۰ ۲۵,۸۰۳,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ افزایش ۳ سکه امامی ۲۶۲,۲۰۵,۰۰۰ ۲۶۳,۵۹۵,۰۰۰ ۱,۳۹۰,۰۰۰ افزایش ۴ سکه بهار آزادی ۲۵۲,۰۴۰,۰۰۰ ۲۵۲,۹۴۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ افزایش

در بخش سکه نیز شاهد بیشترین میزان تغییرات قیمتی بودیم که نشان‌دهنده جو پرالتهاب بازار است به طوری که قیمت سکه امامی امروز با افزایش حدود ۱۳۹۰ هزار تومان، به قیمت ۲۶۳,۵۹۵,۰۰۰ تومان رسید و قیمت سکه بهار آزادی نیز با رشد حدود ۹۰۰ هزار تومان، به قیمت ۲۵۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان افزایش یافت. همچنین قیمت نیم‌سکه و ربع‌سکه هم دو با روند صعودی، از قیمت‌های دیروز فراتر رفتند که نیم‌سکه با حدود ۵۳۰ هزار تومان افزایش و ربع‌سکه با حدود ۳۰ هزار تومان افزایش یافت که در جدول بالا میزان تغییرات قیمتی انواع سکه و طلا آورده شده است.

اما به طور کلی روند امروز بازار را صعودی به دلیل محرک خارجی می توان ارزیابی کرد و از آنجایی که اونس طلا از مرز ۴,۰۰۰ دلار عبور کرده است، انتظار می‌رود در کوتاه مدت، فشار بر قیمت‌های داخلی همچنان ادامه یابد، مگر آنکه بازار جهانی وارد مرحله اصلاح شود و برای سرمایه‌گذاران، این جهش قیمتی نشان‌دهنده افزایش ریسک و در عین حال افزایش جذابیت در صورت تداوم صعود اونس است.