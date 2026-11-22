به گزارش تابناک، فواد ایزدی در صحبت‌هایی مدعی شده که یک مقام مسئول ایرانی به یمنی‌ها پیام داده که «آبروی عربستان را حفظ کنید و جنگ را تمام کنید»، اما نه نامی از آن مقام برده می‌شود و نه سندی ارائه می‌شود.

وقتی ادعا می‌شود که یک مقام مسئول ایرانی چنین پیامی را برای یمنی‌ها فرستاده و آنها نیز در پاسخ، از خون شهدای خود سخن گفته‌اند، اگر صحت داشته باشد موضوعی مهم و قابل بررسی است.

اما سوالی که مطرح است این است که آن مقام چه کسی است؟ در چه زمانی و از چه مسیری چنین پیامی ارسال شده است؟

نمی‌توان ادعایی با این اندازه از اهمیت را مطرح کرد، فضای سیاسی و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داد و بعد پشت عبارت مبهم «یک مقام مسئول» پنهان شد.

اگر نام و سندی وجود دارد، باید ارائه شود؛ اگر وجود ندارد، چرا باید چنین روایتی به‌عنوان یک واقعیت در جامعه منتشر شود؟

نکته مهم‌تر اینکه این نوع اظهارنظرها، بدون ارائه شواهد، می‌تواند تصویری مخدوش از سیاست خارجی کشور و روابط ایران با متحدان منطقه‌ای بسازد.

در مواضع رسمی وزارت امور خارجه نیز بارها بر استقلال تصمیم‌گیری انصارالله تأکید شده و سخنگوی آن تصریح کرده است که نیروهای مسلح یمن بر اساس منافع و ارزیابی‌های خود عمل می‌کنند. بنابراین، نسبت دادن یک پیام مشخص به یک مقام ایرانی، آن هم بدون معرفی فرد و ارائه مستندات، نیازمند توضیحی روشن‌تر از یک نقل‌قول شفاهی و مبهم است.

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برخی چهره‌ها گویی به جای روشنگری، به تولید ابهام و التهاب علاقه دارند؛ یک روز با ادعاهای بی‌نام درباره سیاست خارجی، روز دیگر با روایت‌هایی که می‌تواند میان ایران و متحدان منطقه‌ای سوءتفاهم ایجاد کند.

در شرایطی که منطقه به اندازه کافی با تنش و بحران روبروست، تریبون‌داران باید بیش از هر زمان دیگری مسئولانه سخن بگویند. نمی‌شود هم ادعای سنگین مطرح کرد، هم از معرفی منبع و ارائه سند طفره رفت و هم انتظار داشت افکار عمومی آن را بی‌چون‌ و چرا بپذیرد. اگر سندی هست، منتشر کنید؛ اگر نیست، با آبروی کشور و اعتماد مردم بازی نکنید.