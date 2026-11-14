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حمله یمن به فرودگاه ریاض و خط لوله نفت عربستان

ارتش یمن در جریان حملات موشکی به استان لحج، تلفات زیادی به عناصر وابسته به ریاض وارد کرد.

کد خبر: 4201835تاریخ انتشار: 417 بازدید

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به گزارش تابناک؛ سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز شنبه از عملیاتهای جدید در استان لحج واقع در جنوب این کشور خبر داد.سریع گفت در این عملیات، مراکز تجمع مزدوران سعودی در منطقه «خرز» در لحج، هدف حمله چند موشک بالستیک قرار گرفت.وی با بیان اینکه موشکها با دقت به اهداف مورد نظر اصابت کرد، خبر داد در این عملیات، دهها نفر از عناصر وابسته به سعودی کشته و زخمی شدند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن بامداد امروز هم خبر داد اعلام کرد ارتش این کشور فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض و یک ایستگاه پمپاژ در خط لوله نفت شرق به غرب عربستان را هدف حملات پهپادی قرار داده‌اند.در حمله نخست، یک فروند پهپاد فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض را هدف قرار داده است.او همچنین گفت در حمله‌ای دیگر، دو فروند پهپاد ایستگاه پمپاژ خط لوله نفت شرق به غرب عربستان را در شرق ریاض هدف قرار داده‌اند.

منبع: فارس

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برچسب ها

یمنریاضلوله نفتمزدوران سعودی

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