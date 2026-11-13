نیروهای مسلح یمن با پیشروی در استان لحج و رسیدن به خط ساحلی میان این استان و عدن، موقعیت نظامی جدیدی در جنوب تنگه باب‌المندب ایجاد کرده‌اند؛ تحولی که به گفته منابع میدانی، فشار بر گروه‌های مسلح مورد حمایت عربستان را افزایش داده است.

به گزارش تابناک؛روزنامه الاخبار گزارش داد که نیروهای مسلح یمن موفق شدند به خط ساحلی متصل‌کننده استان‌های عدن و لحج در جنوب تنگه باب‌المندب برسند و با این پیشروی، معادلات نظامی جدیدی را در این منطقه رقم بزنند. این تحولات، گروه‌های مسلح مورد حمایت عربستان در مناطق السقیاء و رأس‌العاره را در وضعیتی دشوار قرار داده و به گفته منابع، آنها را میان تسلیم و اسارت یا عقب‌نشینی بدون سلاح مخیر کرده است.

طبق این گزارش، این پیشروی در حالی صورت گرفته است که جنگنده‌های سعودی ده‌ها حمله هوایی را با هدف متوقف کردن یا به تأخیر انداختن حرکت نیروهای ارتش یمن انجام داده‌اند. با این حال، پیش‌قراولان این نیروها به خط ساحلی رسیده‌اند و منابع وابسته به آنها اعلام کرده‌اند که مسیر اصلی پشتیبانی مورد استفاده گروه‌های وابسته به ریاض تحت کنترل درآمده است.

نیروهای مسلح یمن پیش‌تر مناطق غیل البریر، هویرب و اردوگاه خرز در بخش المضاربه در غرب استان لحج را به کنترل خود درآورده بودند. آنها هم‌زمان، از محور مقابل به سمت اردوگاه خرز و منطقه خور عمیره در حدفاصل عدن و لحج پیشروی کردند.

منابع میدانی به روزنامه الاخبار گفتند که روز پنج‌شنبه در چندین محور نزدیک اردوگاه خرز درگیری‌های شدیدی رخ داد. این درگیری‌ها پس از آن آغاز شد که نیروهای مسلح یمن منطقه بئر التوانی را تصرف کردند و به اردوگاه خرز نزدیک شدند؛ اردوگاهی که یکی از پایگاه‌های اصلی پشتیبانی نظامی نیروهای تحت حمایت عربستان به شمار می‌رود و شمار زیادی انبار تسلیحات و مهمات متنوع در آن وجود دارد.

نیروهای ارتش یمن پیش از این نیز در ۶ عملیات تهاجمی، تجمعات نظامی تیپ‌های العمالقه و نیروهای درع الوطن را با موشک‌های بالستیک در خرز و مناطق دیگری در رأس‌العاره و خرز هدف قرار داده بودند. سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که این عملیات‌ها ده‌ها کشته بر جای گذاشته است.

در همین ارتباط، منابع میدانی آگاه در استان لحج گفتند نیروهای مسلح یمن از طریق بلندگوها و دستگاه‌های ارتباطی، عناصر باقی‌مانده گروه‌های سلفی در مناطق السقیاء و رأس‌العاره را به زمین گذاشتن سلاح و نجات جان خود فراخوانده‌اند.

محمد الفرح، عضو شورای سیاسی انصارالله نیز اعلام کرد ده‌ها تن از نیروهای وابسته به تیپ دوم العمالقه در یکی از جبهه‌های منطقه المضاربه محاصره شده‌اند و تلاش‌ها برای شکستن محاصره آنها ناکام مانده است.

وی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس افزود که نیروهای مسلح یمن همچنان در جبهه‌های لحج، المضاربه و رأس‌العاره پیشروی می‌کنند و صفوف نیروهای مقابل با سردرگمی و آشفتگی روبه‌رو شده است.

الفرح همچنین از عقب‌نشینی گسترده نیروهای مقابل از مناطق خرز، الشط، تقاطع الصریح، المحاوله و الشقیقه به سمت خور عمیره خبر داد.

این عملیات‌ها درحالی انجام شده است که طی روزهای گذشته حملات متقابل میان عربستان سعودی و نیروهای مسلح یمن تشدید شد.

هم‌زمان درگیری‌ها میان نیروهای مسلح یمن و نیروهای وابسته به عربستان در خاک یمن نیز در چند محور به‌ویژه در محور تعز ادامه دارد.