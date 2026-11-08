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حمله پهپادی یمن به عربستان
همزمان با انتشار گزارشهایی از حمله پهپادی نیروهای مسلح یمن به پایتخت عربستان، شاهدان عینی از شنیده شدن صدای چند انفجار شدید در ریاض و حملات جدید به منطقه نجران خبر دادند.
به گزارش تابناک؛ منابع محلی امروز یکشنبه اعلام کردند که نیروهای مسلح یمن با استفاده از پهپاد، ریاض، پایتخت عربستان را در مرکز این کشور هدف قرار دادهاند.
شاهدان عینی اعلام کردند که صدای پنج انفجار شدید، پایتخت عربستان را لرزانده است.
همچنین گزارشهایی از حملات جدید نیروهای مسلح یمن به منطقه نجران در جنوب عربستان منتشر شده است.
تا زمان انتشار این گزارش، جزئیات بیشتری درباره اهداف حملات، میزان خسارتهای احتمالی و تلفات انسانی منتشر نشده است.
منبع: ایسنا
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