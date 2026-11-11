سردترین شب سال تاکنون + نقشه دمایی



به گزارش تابناک، ریزش هوای سردتر از چهارشنبه شب و صبح پنجشنبه ۲۱ آبان ماه را سردترین شب و زوز سال تا کنون خواهد کرد و دمای هوا از ۴ تا ۱۵ درجه به زیر صفر خواهد رفت.

منبع: هواشناسی