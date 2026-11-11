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سردترین شب سال تاکنون + نقشه دمایی
ریزش هوای سردتر از چهارشنبه شب و صبح پنجشنبه ۲۱ آبان ماه را سردترین شب و روز سال تا کنون خواهد کرد
به گزارش تابناک، ریزش هوای سردتر از چهارشنبه شب و صبح پنجشنبه ۲۱ آبان ماه را سردترین شب و زوز سال تا کنون خواهد کرد و دمای هوا از ۴ تا ۱۵ درجه به زیر صفر خواهد رفت.
منبع: هواشناسی
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