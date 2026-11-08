||00:15
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبراستیضاح میدری چه زمانی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد؟ / ضرورت تسریع در تعیین تکلیف وزیر کار
249بازدید
۰

پایان یک هفته ناپایداری جوی / ورود توده هوای سرد به کشور + نقشه

و اما پایان؛ پس از حدود یک هفته ناپایداری جوی در غرب و مرکز ایران از فردا ماموریت موج در غرب کشور پایان می‌یابد و آرامش به جو باز می‌،گردد

کد خبر: 4200677تاریخ انتشار: 249 بازدید۰

هواشناسی
به گزارش تابناک، پس از حدود یک هفته ناپایداری جوی در غرب و مرکز ایران از روز دوشنبه ماموریت موج در غرب کشور پایان می‌یابد و آرامش به جو باز می‌گردد.

 این موج پس از چندین سال توانست به رکود و خشکی در مرکز کشور پایان دهد و بارش‌های فوق العاده ای را بر جای گذاشت. همچنین بارش‌های سنگینی بین ۱۰۰ تا مرز ۳۰۰ میلی‌متر بر روی زاگرس میانی و غربی باریده شد که پیش از این هم در ابن ناحیه انتطار می‌رفت.

 اما از دوشنبه به طور کامل ناپایداری‌ها غرب از کشور کنار می‌رود و جو به آرامش باز می‌گردد.

ورود توده هوای سرد از روز دوشنبه با نفوذ جبهه سرد عقبه سیستم

بتدریج از دوشنبه با خروج قطاع گرم و جبهه ناپایدار سیستمی که چندین روز است در حال بارندگی در نیمی از کشور ایران است توده سرد در عقبه آن به باند غربی ایران حاکم می‌شود.

هواشناسی

با تسلط توده هوای سرد ناشی از غلبه عقبه موج کم‌فشار  دمایی در غرب ایران تا پایان هفته کمتر از میانگین نرمال این موقع از سال خواهد بود و دما در برخی مناطق تا ۵ درجه کاهش خواهد یافت.

دمای تهران برای روز دوشنبه در گرمترین دما در روز به ۱۲ درجه خواهد رسید و در خنک‌ترین دما در بامداد به ۶ درجه بالای صفر خواهد رسید.

منبع: هواشناسی

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

هواشناسیبارندگیسامانه بارشیکاهش دمابارش شدید باران

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.