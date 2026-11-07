

به گزارش تابناک، بارش شدید باران در تهران آغاز شد و هوای پایتخت فردا سردتر می‌شود.



بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، شرایط جوی تهران از بعدازظهر امروز دستخوش تغییر می‌شود. توده بارشی از عصر امروز وارد تهران خواهد شد و فعالیت آن تا ساعات پایانی فرداشب ادامه خواهد داشت.



رئیس مرکز عملیات سازمان مدیریت بحران پدرام قودجانی گفت که باران شدت بیشتر می‌یابد و هوا از فردا سردتر می‌شود.



روز گذشته اعلام شده بود که تهران وارد شرایط هشدار می‌شود و تا ظهر روز دوشنبه ادامه دارد و دلیل این امر هم پدیده ال نینو است.



اما امروز مدیریت بحران شهر تهران اعلام کرد که نقشه‌ها تغییر کرده و در مناطق شمالی تهران، به‌ویژه ولنجک، بزرگراه شهید بابایی، کن و سولقان، احتمال بارش برف و باران وجود دارد. با توجه به کاهش دما، لغزندگی معابر و جاده‌های کوهستانی دور از انتظار نیست.



در مناطق جنوبی شهر تهران نیز با تشدید بارش‌ها، احتمال آب‌گرفتگی معابر افزایش می‌یابد. همچنین به دلیل انتقال روان‌آب‌ها از مناطق بالادست به پایین‌دست، احتمال بروز آب‌گرفتگی در برخی نقاط وجود دارد. همچنین وزش باد شدید در سطح شهر می‌تواند موجب شکستن شاخه‌ها و حتی سقوط درختان شود.

منبع: فارس