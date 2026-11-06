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آماده باش کامل ستادهای مدیریت بحران استان تهران

استاندار تهران در پی هشدار جدید هواشناسی و اعلام وضعیت قرمز برای شهرستان‌های شمالی، از آماده‌باش کامل فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان خبر داد و گفت: مردم از حضور در بستر و حریم رودخانه‌ها و نقاط پرخطر خودداری کنند.

کد خبر: 4200193تاریخ انتشار: 1881 بازدید۰

مدیریت بحران
به گزارش تابناک، محمدصادق معتمدیان در نشست ستاد مدیریت بحران استان تهران که با حضور اعضای ستاد و فرمانداران و مسئولان مدیریت بحران شهرستان‌ها به صورت برخط برگزار شد، آخرین پیش‌بینی‌های هواشناسی و میزان آمادگی دستگاه‌های مسئول را مورد بررسی قرار داد.

معتمدیان اظهار کرد: براساس هشدار سازمان هواشناسی، بارش‌ها در روزهای پیش‌رو ادامه خواهد داشت و برای برخی شهرستان‌های شمالی استان نیز وضعیت قرمز اعلام شده است؛ ازاین‌رو همه فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان باید با آمادگی کامل و حضور مستمر، تحولات جوی را رصد کنند.

وی افزود: در این نشست، وظایف دستگاه‌ها بار دیگر مرور و مقرر شد ماشین‌آلات، تجهیزات و نیروهای عملیاتی متناسب با شرایط هر شهرستان، پیش از وقوع شرایط اضطراری در نقاط حساس مستقر شوند.

استاندار تهران با اشاره به اقدامات پیشگیرانه انجام‌شده طی یک ماه گذشته گفت: شهرداری‌ها در محدوده شهرها و شرکت آب منطقه‌ای، راهداری و سایر دستگاه‌های مسئول در خارج از محدوده شهری، پاکسازی مسیرهای عبور آب، کانال‌ها، تقاطع‌ها و پل‌ها را دنبال کرده‌اند و این اقدامات باید تا پایان موج بارشی ادامه یابد.

معتمدیان، جلوگیری از خسارت جانی را اولویت نخست مدیریت بحران استان دانست و تأکید کرد: فرمانداران باید نقاط پرخطر، حریم و بستر رودخانه‌ها و محل‌های در معرض آب‌گرفتگی یا سیلاب را به‌طور مستمر پایش و در صورت مشاهده خطر برای منازل، مدارس یا تأسیسات، اقدامات پیشگیرانه را بدون تأخیر اجرا کنند.

وی ادامه داد: پس از پنج سال خشکسالی و کاهش سطح منابع آب زیرزمینی، این بارش‌ها یک فرصت ارزشمند برای استان است و باید با مدیریت درست روان‌آب‌ها، ضمن پیشگیری از خسارت، از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده شود.

استاندار تهران ضمن اطمینان‌بخشی به شهروندان گفت: ستادهای مدیریت بحران در شهرستان‌ها، شهر تهران و مرکز مدیریت بحران استانداری به‌صورت مستمر شرایط را رصد می‌کنند و مردم نیز توصیه‌های هواشناسی و امدادی را جدی بگیرند و از حضور در بستر و حریم رودخانه‌ها و نقاط پرخطر خودداری کنند.

معتمدیان افزود: هرگونه تصمیم احتمالی درباره محدودیت فعالیت ادارات یا مدارس، متناسب با شرایط هر منطقه و براساس گزارش دستگاه‌های تخصصی اتخاذ و از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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